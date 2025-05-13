Самые сексуальные спортсменки мира: топ самых желанных женщин, которых обожает весь мир

Все герои из нашей подборки разные — по характеру, спорту, подаче. Но объединяет их одно: ни одна из них не пытается «быть сексуальной» — они просто живут, побеждают, смеются, признаются в слабостях и остаются собой. И именно в этом их сила, магия и главная привлекательность. Эти спортсменки вдохновляют не только рекордами, но и тем, как по-настоящему сияют вне соревнований.