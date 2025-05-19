Легенда «МЮ» опроверг, что стал коммунистом перед приездом в Россию

Игравший на левом фланге атаки бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани отреагировал на информацию, что вступил в ряды Коммунистической партии Португалии.
— Говорят, вы стали членом коммунистической партии?
— Нет, это фейковые новости, — приводит слова Нани «Mash на Спорте».
18 мая Нани принял участия в московском гала-матче, посвященном 20-летию победы московского ЦСКА в Кубке УЕФА.
38-летний Нани выступал за «Спортинг», «МЮ», «Валенсию», «Фенербахче», «Лацио» и ряд других клубов. На его счету 112 матчей за сборную Португалии. Он завершил карьеру в декабре 2024 года.