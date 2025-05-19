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Легенда «МЮ» опроверг, что стал коммунистом перед приездом в Россию

Ранее СМИ сообщали, что экс-футболист сборной Португалии Нани присоединился к Коммунистической партии своей страны.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Станислав Красильников/ТАСС

Игравший на левом фланге атаки бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани отреагировал на информацию, что вступил в ряды Коммунистической партии Португалии.

— Говорят, вы стали членом коммунистической партии?

— Нет, это фейковые новости, — приводит слова Нани «Mash на Спорте».

18 мая Нани принял участия в московском гала-матче, посвященном 20-летию победы московского ЦСКА в Кубке УЕФА.

38-летний Нани выступал за «Спортинг», «МЮ», «Валенсию», «Фенербахче», «Лацио» и ряд других клубов. На его счету 112 матчей за сборную Португалии. Он завершил карьеру в декабре 2024 года.