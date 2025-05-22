От измен до миллиардов: как Виктория и Дэвид Бекхэм сохранили семью и стали командой

«Мы оба были знамениты, но чувствовали себя одинокими в своей славе. Мы могли говорить часами, и это было очень важно для нас обоих», — делилась Виктория в одном из интервью. Дэвид, несмотря на обожание фанатов, был довольно застенчивым парнем. Их первые свидания проходили тайно, часто на парковках, чтобы избежать вездесущих папарацци. Дэвид до сих пор хранит билет на поезд, на котором Виктория написала ему свой номер телефона — для него это символ начала их невероятной истории.