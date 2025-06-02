Неймар был удален с поля за гол рукой: видео

«Иногда желание забить приводит к ошибкам… Хочу извиниться перед партнерами по команде и перед болельщиками. Я допустил промах — простите меня! Уверен, если бы меня не удалили, мы бы выиграли и забрали три очка. Считайте, что эти три очка я у вас отнял», — написал Неймар.