Неймар был удален с поля за гол рукой: видео

На 75-й минуте после прострела с фланга вратарь «Ботафого» отбил мяч в ноги Неймара, после чего тот оказался на уровне его головы. Пытаясь опередить защитника, Неймар переправил мяч рукой в пустые ворота.
Главный судья матча Дави Ласерда не засчитал гол и показал Неймару желтую карточку, которая стала для него второй в матче. Таким образом, 33-летний бразилец оставил свою команду в меньшинстве.
После матча Неймар опубликовал в соцсетях сообщение с извинениями перед партнерами и болельщиками.
«Иногда желание забить приводит к ошибкам… Хочу извиниться перед партнерами по команде и перед болельщиками. Я допустил промах — простите меня! Уверен, если бы меня не удалили, мы бы выиграли и забрали три очка. Считайте, что эти три очка я у вас отнял», — написал Неймар.
Победу «Ботафого» на 87-й минуте принес гол бывшего нападающего «Зенита» Артура.
«Сантос» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии и находится в зоне вылета. Неймар провел в чемпионате четыре матча, не сумев отметиться результативными действиями.
Контракт Неймара с «Сантосом» рассчитан до 30 июня. Ранее сообщалось, что соглашение может быть продлено до лета 2026 года.