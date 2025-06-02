Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
ПСЖ
5
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Ростов
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Лига наций
04.06
Германия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.80
П2
4.29

Неймар был удален с поля за гол рукой: видео

Нападающий «Сантоса» Неймар был удален с поля в матче 11-го тура чемпионата Бразилии против «Ботафого» (0:1).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

На 75-й минуте после прострела с фланга вратарь «Ботафого» отбил мяч в ноги Неймара, после чего тот оказался на уровне его головы. Пытаясь опередить защитника, Неймар переправил мяч рукой в пустые ворота.

Главный судья матча Дави Ласерда не засчитал гол и показал Неймару желтую карточку, которая стала для него второй в матче. Таким образом, 33-летний бразилец оставил свою команду в меньшинстве.

После матча Неймар опубликовал в соцсетях сообщение с извинениями перед партнерами и болельщиками.

«Иногда желание забить приводит к ошибкам… Хочу извиниться перед партнерами по команде и перед болельщиками. Я допустил промах — простите меня! Уверен, если бы меня не удалили, мы бы выиграли и забрали три очка. Считайте, что эти три очка я у вас отнял», — написал Неймар.

Победу «Ботафого» на 87-й минуте принес гол бывшего нападающего «Зенита» Артура.

«Сантос» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии и находится в зоне вылета. Неймар провел в чемпионате четыре матча, не сумев отметиться результативными действиями.

Контракт Неймара с «Сантосом» рассчитан до 30 июня. Ранее сообщалось, что соглашение может быть продлено до лета 2026 года.