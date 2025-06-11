В Польше главный инвестор клуба подавился вареником и умер

«Висла» основана в 1906 году и является одним из старейших футбольных клубов в Польше. Клуб 13 раз выигрывал чемпионат страны и еще 24 раза становился его призером. До 2012 года «Висла» регулярно выступала в еврокубках, но затем клуб начал переживать финансовые трудности и в 2022 году вылетел из Экстраклассы. Минувший сезон «Висла» завершила на четвертом месте в Первой лиге.