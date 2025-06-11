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В Польше главный инвестор клуба подавился вареником и умер

Главный инвестор краковской «Вислы» Томас Кокосински умер, подавившись вареником в одном из местных ресторанов. Об этом сообщает Gazeta Krakowska.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

По информации издания, 42-летний американский бизнесмен польского происхождения прибыл в Краков на переговоры с президентом «Вислы» Ярославом Крулевским. Кокосински планировал завершить покупку миноритарного пакета акций клуба за пять миллионов долларов.

Вечером 4 июня Кокосински потерял сознание, подавившись вареником в одном из ресторанов Кракова. Его доставили в больницу в критическом состоянии из-за гипоксии и смерти мозга. 10 июня врачи отключили Кокосински от ИВЛ и зафиксировали его смерть.

Томас Кокосински был президентом компании Metalogic Industries, которая специализируется на металлообработке. Компания была основана предпренимателем в 2010 году в Массачусетсе. Ее доход составляет около 5,7 млн долларов в год.

«Висла» основана в 1906 году и является одним из старейших футбольных клубов в Польше. Клуб 13 раз выигрывал чемпионат страны и еще 24 раза становился его призером. До 2012 года «Висла» регулярно выступала в еврокубках, но затем клуб начал переживать финансовые трудности и в 2022 году вылетел из Экстраклассы. Минувший сезон «Висла» завершила на четвертом месте в Первой лиге.