Бонуччи снес футболистку в жестком подкате: видео

Бонуччи провел 121 матч за сборную Италии, с которой он становился чемпионом (2020) и вице-чемпионом Европы (2012), бронзовым призером Кубка конфедераций (2013) и Лиги наций (2021, 2023). С «Ювентусом» защитник восемь раз становился чемпионом Италии и дважды выходил в финал Лиги чемпионов (2015, 2017). В мае 2024 года в возрасте 37 лет Бонуччи объявил о завершении карьеры.