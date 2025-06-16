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Бонуччи снес футболистку в жестком подкате: видео

Бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи принял участие в ежегодном благотворительном матче Soccer Aid.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча, в которой сошлись сборная Англии и сборная мира, прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В одном из эпизодов Бонуччи в жестком подкате сбил экс-капитана женской сборной Англии Стеф Хотон. 37-летняя футболистка упала на газон, повредила плечо и не смогла продолжить игру.

Матч завершился победой сборной мира со счетом 5:4. В составе победителей покер оформил бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес, который выступал вместе с Бонуччи за «Ювентус». Организаторы матча собрали более 17,5 млн евро, которые будут переданы детской благотворительной организации ЮНИСЕФ.

Бонуччи провел 121 матч за сборную Италии, с которой он становился чемпионом (2020) и вице-чемпионом Европы (2012), бронзовым призером Кубка конфедераций (2013) и Лиги наций (2021, 2023). С «Ювентусом» защитник восемь раз становился чемпионом Италии и дважды выходил в финал Лиги чемпионов (2015, 2017). В мае 2024 года в возрасте 37 лет Бонуччи объявил о завершении карьеры.