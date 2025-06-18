СМИ: ФИФА разрешит легионерам покинуть клубы Израиля

ФИФА разрешит иностранным футболистам приостановить контракты с клубами Израиля без выплаты денежной компенсации. Об этом сообщает израильский портал One.
По информации издания, клубы не смогут препятствовать решению игроков уехать из соображений безопасности. Решение может быть окончательно принято ФИФА, если военные действия не закончатся в ближайшие дни. Аналогичная ситуация была в феврале 2022 года, когда организация разрешила легионерам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами.
Пока официального решения со стороны ФИФА нет, клубы уже стали отпускать игроков. Так «Хапоэль» из Беэр‑Шевы объявил, что португальский полузащитник Юри Медейруш попросил клуб отпустить его и команда уже удовлетворила просьбу. Также португальский полузащитник Робинью отказался прибыть в расположение «Хапоэля» из Хайфы. Он уже подписал контракт с клубом, но не выехал в расположение команды.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию, направленную против ядерной программы Ирана. Вскоре последовала ответная атака. Позже государства обменялись ударами еще раз. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате атаки.