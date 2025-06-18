СМИ: ФИФА разрешит легионерам покинуть клубы Израиля

Пока официального решения со стороны ФИФА нет, клубы уже стали отпускать игроков. Так «Хапоэль» из Беэр‑Шевы объявил, что португальский полузащитник Юри Медейруш попросил клуб отпустить его и команда уже удовлетворила просьбу. Также португальский полузащитник Робинью отказался прибыть в расположение «Хапоэля» из Хайфы. Он уже подписал контракт с клубом, но не выехал в расположение команды.