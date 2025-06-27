Брэд Питт восхитился Лионелем Месси: Я его обожаю

24 июня форварду «Интер Майами» и сборной Аргентины Месси исполнилось 38 лет.
В одном из шоу 61-летний Питт и его партнер по фильму про «Формулу-1» Дэмсон Идрис обсуждали лучшего спортсмена мира.
«Да, он потрясающий! Я его обожаю. Если бы я был туристом, я бы пошел смотреть на него. Ему потребовалось много времени, чтобы проявить себя на главной сцене — на чемпионате мира. Но в последний раз… О да, он выдал! И тогда я понял: вот оно как», — приводит слова Питта Goal.com.
29 июня «Интер Майами» с Месси и Суаресом в составе сыграет против действующего победителя Лиги чемпионов — «Пари Сен-Жермен» в ⅛ финала клубного чемпионата мира.
Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. За клуб из штата Флорида футболист провел 62 матча во всех турнирах, в которых забил 50 мячей и сделал 24 результативные передачи.
Клубный чемпионат мира проходит в США и завершится 13 июля. Финальный матч пройдет на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси. Действующим победителем турнира является английский «Манчестер Сити», который в 2023 году обыграл бразильский «Флуминенсе» со счетом 4:0.