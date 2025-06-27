Брэд Питт восхитился Лионелем Месси: Я его обожаю

«Да, он потрясающий! Я его обожаю. Если бы я был туристом, я бы пошел смотреть на него. Ему потребовалось много времени, чтобы проявить себя на главной сцене — на чемпионате мира. Но в последний раз… О да, он выдал! И тогда я понял: вот оно как», — приводит слова Питта Goal.com.