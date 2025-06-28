Клубный чемпионат мира. ⅛ финала. «Палмейрас» — «Ботафого» 19:00. Где смотреть: Okko. В первом матче плей-офф клубного чемпионата мира в новом формате сыграют команды из одной страны. Встреча пройдет в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшл Филд». Чемпион Бразилии и обладатель Кубка Либертадорес («Ботафого») сыграет против «Палмейраса», сумевшего победить в одной группе с «Интер Майами» и «Порту». Фаворитом встречи букмекеры считают именно «Палмейрас». Победитель этого матча в четвертьфинале сыграет с «Бенфикой» или «Челси». Клубный чемпионат мира. ⅛ финала. «Бенфика» — «Челси» 23:00. Где смотреть: Okko. «Бенфике» удалось финишировала на первом месте в группе С, опередив грозную «Баварию». В очном поединке лиссабонцы обыграли соперника со счетом 1:0. Однако фаворитом встречи считается лондонский «Челси». Вероятнее всего, зрителей ожидает напряженный матч, в котором победу может одержать любая из команд. «Бенфика» на этом турнире уже показала, что готова дать бой грандам. Смогут ли португальцы одолеть в плей-офф клуб из Лондона? Чемпионат Европы по футболу до 21 года. Финал. Англия — Германия 22:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK. В полуфинале молодежного Евро сборная Германии разгромила французов (3:0), а до этого выбила из турнира другую сильную команду — итальянцев. Англичане в ½ финала лишь на последних минутах сумели склонить чашу весов в свою пользу в игре с Нидерландами (2:1). Дублем отметился футболист «Ливерпуля» Харви Эллиотт. Германия уже имеет опыт победы над соперником на этом турнире — на групповом этапе немцы были сильнее сборной Англии со счетом 2:1. Однако финал — совершенно другая история. Именно англичане являются действующими чемпионами турнира. Получится ли у них сохранить титул чемпиона или новыми чемпионами станут футболисты сборной Германии? MMA. UFC 317. Илия Топурия (Испания / Грузия) — Чарльз Оливейра (Бразилия) 01:30 (в ночь на воскресенье) — начало турнира, 05:00 — бои основного карда. Где смотреть: «Матч! Боец». В главном поединке UFC 317 в Лас-Вегасе Илия Топурия и Чарльз Оливейра сразятся за чемпионский титул в легком весе. В настоящий момент в активе Топурии 16 побед без единого поражения. На счету Оливейры 35 побед и 10 поражений. В октябре 2024 года на турнире UFC 308 Илия Топурия провел первую защиту титула в полулегком весе, нокаутировав американца Макса Холлоуэя в третьем раунде. Чарльз Оливейра, в свою очередь, одержал победу единогласным решением судей над Майклом Чендлером на UFC 309. В соглавном бою UFC 317 Александр Пантожа и Кай Кара Фрэнс подерутся за пояс в наилегчайшем весе. Волейбол (мужчины). Лига наций. Италия — Бразилия, предварительный этап 0:00 (в ночь на воскресенье). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK. В американском городе Хоффман-Эстейтс, расположенном неподалеку от Чикаго, сойдутся две сборные, которые традиционно входят в число мировой волейбольной элиты. Сборная Бразилии в настоящий момент лидирует в турнирной таблице Лиги наций. Главной силой команды является ее нападение, позволяющее побеждать почти в каждом матче.Италия под руководством Фердинандо де Джорджи демонстрирует стабильно высокие результаты. Итальянские волейболисты занимают третью строчку в таблице. Лидерами команды являются Симоне Джаннелли, Алессандро Микьелетто и Фабио Балазо. Обе команды находятся в хорошей форме, и потому зрителей почти наверняка ожидает увлекательное противостояние, которое, вполне вероятно, может закончиться в пяти партиях.