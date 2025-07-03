Секреты формы Месси: 3 привычки, которые можно повторить дома

Лионель Месси давно превратился из просто звезды футбола в символ дисциплины и умного подхода к спорту. Его тренировки — это комбинация техники, силы и восстановления, которая помогает ему десятилетиями держаться на пике. И самое интересное — многие из этих привычек легко внедрить в свой график, даже если вы далеки от профессионального спорта.