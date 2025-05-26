Спорт без отдыха = откат: когда пауза важнее, чем очередная тренировка

Многие воспринимают отдых как слабость или «пропуск», за который потом придется расплачиваться. Но именно восстановление помогает телу становиться сильнее, а не сгорать от перегрузок. Без пауз не будет ни роста, ни удовольствия, ни долгосрочного результата. В этом тексте разберемся, почему отдых — такая же важная часть спорта, как тренировка, и как понять, что пора притормозить.