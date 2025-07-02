Каково жить с кумиром миллионов: 5 историй о ревности, боли и стойкости жен футболистов

Но, к сожалению, в апреле 2025 года пара официально рассталась, несмотря на то, что у них недавно родился третий сын, которому всего год. Причиной разрыва стали не измены, а длительные разлуки и разные графики: Швайнштайгер был постоянно занят работой, и супруги долгое время жили отдельно. В итоге расстояние оказалось сильнее. Эта история показывает, что даже близкие отношения и гармония требуют времени и постоянного внимания друг к другу.