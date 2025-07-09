Фанатки, ставшие женами: 5 спортсменов, которые полюбили своих поклонниц

Их первая встреча похожа на современную сказку. Амине Гюльше хоть и была известна в Турции как модель, но для Месута Озила прежде всего оставалась фанаткой сборной Германии. С детства она увлекалась футболом, болела за Месута и часто делилась его фотографиями у себя в соцсетях. В одном из интервью девушка, не скрывая волнения, вспоминала, как мечтала просто увидеть его вживую на трибуне и попросить автограф.