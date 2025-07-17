Гол Миранчука помог «Атланте» спастись от поражения: видео

Всего на счету Миранчука 22 сыгранных матча, в которых он забил три мяча и отдал три голевые передачи. Он занимает третье место в списке самых результативных игроков «Атланты» после ивуарийского нападающего Эммануэля Латте Лат (6+1) и парагвайского форварда Мигуэля Альмирона (3+4).