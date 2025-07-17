Гол Миранчука помог «Атланте» спастись от поражения: видео

У хозяев голами отметились Алексей Миранчук (56') и Уилл Рейли (90+4'), у гостей отличились Филип Синкернагель (2') и Марен Хайле-Селасси (79').
Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук забил третий гол в сезоне, поразив ворота «Чикаго» дальним ударом из-за пределов штрафной. 29-летний россиянин прервал пятиматчевую серию без результативных действий.
Всего на счету Миранчука 22 сыгранных матча, в которых он забил три мяча и отдал три голевые передачи. Он занимает третье место в списке самых результативных игроков «Атланты» после ивуарийского нападающего Эммануэля Латте Лат (6+1) и парагвайского форварда Мигуэля Альмирона (3+4).
«Атланта» сыграла три матча вничью подряд и занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Безвыигрышная серия команды Миранчука достигла шести матчей. В субботу, 19 июля, «Атланта» дома сыграет с «Шарлотт».