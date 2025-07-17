«Он случайно попал в футбол». Мостовой раскритиковал Слуцкого

«Я Слуцкого не ругаю, я просто говорю, что это человек, который случайно попал в футбол. За счет футбольных людей, за счет футбола себе жизнь устраивает. А что, это не так? Правда? Правда.



Он в футбол всю жизнь не играл. Хорошо, что у нас его раскусили хоть, что здесь он не подписывает ничего. Уже хорошо. А в Китае пускай что хочет, то и делает. Правда, он и так здесь себе жизнь устроил.



Только вдумайтесь, люди, которые не играют в футбол, за счет футбола устраивают себе жизнь — маразм какой-то. А потом нам задают вопрос, а почему мы не тренируем, а почему мы не в футболе, а почему, а как? Так, а если мы не ходим на задних лапках?», — сказал Мостовой.