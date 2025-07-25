Чемпион мира по футболу возглавил «Дубай Юнайтед»

Как сообщается на сайте футбольного клуба, чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Андреа Пирло возглавил «Дубай Юнайтед». Срок соглашения с 46-летним специалистом не называется. Отмечается, что Пирло уже прибыл в Дубай и в ближайшие дни приступит к работе с командой в рамках подготовки к новому сезону.