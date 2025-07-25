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Чемпион мира по футболу возглавил «Дубай Юнайтед»

Известный в прошлом итальянский футболист Андреа Пирло продолжит тренерскую карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Как сообщается на сайте футбольного клуба, чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Андреа Пирло возглавил «Дубай Юнайтед». Срок соглашения с 46-летним специалистом не называется. Отмечается, что Пирло уже прибыл в Дубай и в ближайшие дни приступит к работе с командой в рамках подготовки к новому сезону.

«Мы гордимся тем, что Андреа стал членом семьи “Дубай Юнайтед”. Он воплощает ценности и амбиции нашего клуба, и мы уверены, что он сыграет ключевую роль в выходе команды на новый уровень», — заявил президент клуба Илие Чебану.

В прошлом сезоне в составе эмиратского клуба выступал экс‑нападающий московского «Спартака» Квинси Промес. Летом 2025‑го по запросу властей Нидерландов Промес был экстрадирован из ОАЭ на родину, где содержится под стражей. Судебные слушания по его делу должны состояться в 2026 году.

Пирло начал тренерскую карьеру в 2020 году. Он возглавлял «Ювентус», турецкий «Фатих Карагюмрюк» и «Сампдорию», откуда был уволен летом 2024 года.

В качестве футболиста «Милана» Пирло по два раза становился чемпионом Италии, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также завоевал Кубок и Суперкубок Италии. Вместе с «Ювентусом» он четыре раза выигрывал Серию A, дважды завоевывал Суперкубок страны и брал Кубок Италии.

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