Халк эмоционально отреагировал на карточку после беседы с судьей: видео

Напомним, с 2012-го по 2016 год Халк выступал за «Зенит». На его счету 148 матчей за российский клуб, в которых он забил 77 мячей и отдал 59 голевых передач. Он является лучшим бомбардиром-легионером в истории «Зенита». В феврале 2021 года Халк вернулся в Бразилию, подписав контракт с «Атлетико Минейро».