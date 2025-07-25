Халк эмоционально отреагировал на карточку после беседы с судьей: видео

Ответная игра 1/16 финала Южноамериканского Кубка прошла в Бразилии, основное время завершилось со счетом 1:0 в пользу клуба «Атлетико Букараманга» из Колумбии. Первый матч с таким же счетом выиграл бразильский клуб. В серии послематчевых пенальти «Атлетико Минейро» оказался сильнее — 3:1. Экс-форвард «Зенита» Халк реализовал свою попытку. «Атлетико Минейро» вышел в ⅛ финала, где сыграет против аргентинского «Годой‑Крус».
Перед серией пенальти Халк подошел пообщаться с арбитром. Беседа проходила в дружелюбных тонах и в конце футболист и судья пожали руки. После этого арбитр с улыбкой на лице показал Халку желтую карточку, что вызвало недоумение у экс-нападающего «Зенита».
Напомним, с 2012-го по 2016 год Халк выступал за «Зенит». На его счету 148 матчей за российский клуб, в которых он забил 77 мячей и отдал 59 голевых передач. Он является лучшим бомбардиром-легионером в истории «Зенита». В феврале 2021 года Халк вернулся в Бразилию, подписав контракт с «Атлетико Минейро».
Сегодня, 25 июля, Халк празднует свой 39-й день рождения. Клуб из Санкт-Петербурга поздравил футболиста.
«Невероятному Халку — 39! С днем рождения!» — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита» в телеграм-канале.