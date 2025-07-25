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Мужской футбол — психическое заболевание. Футболистки ЦСКА ответили Бартону

Игроки ЖФК ЦСКА отреагировали на слова экс-футболиста «Манчестер Сити» Джоуи Бартона о женском футболе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее Бартон назвал женский футбол «психическим заболеванием».

«Женский футбол — это психическое заболевание. Вратари в женском футболе ужасны. Действительно плохи», — написал Бартон в соцсетях, отреагировав на выход сборной Англии в финал Евро-2025.

Пресс-служба ЖФК ЦСКА разместила ролик в телеграм-канале, в котором футболистки высказали свое мнение.

«Думаю, женский футбол — это самое лучшее заболевание, которое может случиться», — заявила одна из футболисток ЦСКА.

Напомним, в Швейцарии проходит чемпионат Европы по футболу среди женщин. В воскресенье, 27 июля, в финале сыграют сборные Англии и Испании. Англичанки действующие победительницы турнира. Испанские футболистки в 2023 году впервые в истории выиграли чемпионат мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии.

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