Мужской футбол — психическое заболевание. Футболистки ЦСКА ответили Бартону

Ранее Бартон назвал женский футбол «психическим заболеванием».
«Женский футбол — это психическое заболевание. Вратари в женском футболе ужасны. Действительно плохи», — написал Бартон в соцсетях, отреагировав на выход сборной Англии в финал Евро-2025.
Пресс-служба ЖФК ЦСКА разместила ролик в телеграм-канале, в котором футболистки высказали свое мнение.
«Думаю, женский футбол — это самое лучшее заболевание, которое может случиться», — заявила одна из футболисток ЦСКА.
Напомним, в Швейцарии проходит чемпионат Европы по футболу среди женщин. В воскресенье, 27 июля, в финале сыграют сборные Англии и Испании. Англичанки действующие победительницы турнира. Испанские футболистки в 2023 году впервые в истории выиграли чемпионат мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии.