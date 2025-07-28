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Марко Арнаутович заплакал на пресс-конференции в Белграде: видео

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович на правах свободного агента покинул миланский «Интер» и подписал двухлетний контракт с «Црвеной Звездой».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Арнаутович рассказал, что обещал перейти в «Црвену Звезду» известному сербскому футболисту и тренеру Синише Михайловичу, с которым он работал в «Болонье». В декабре 2022 года Михайлович умер после продолжительной борьбы с лейкемией.

На первой пресс-конференции в «Црвене Звезде» Арнаутович заплакал.

«Он был братом, отцом, всем для меня. Я говорил ему, что однажды перейду сюда, мы много об этом говорили в “Болонье”. Я говорил с его женой и детьми, все плакали. За те дни, что я здесь, я плакал больше, чем за всю жизнь», — поделился нападающий.

Когда фанаты начали распевать имя Михайловича, Арнаутович тоже прослезился.

Арнаутовичу 36 лет. Он имеет сербские корни, но является воспитанником австрийского футбола и никогда ранее не играл в Сербии. Форвард выступал за такие команды как «Твенте», «Вердер», «Сток Сити», «Вест Хэм», «Шанхай Порт», «Болонья» и «Интер».

В его активе 125 матчей и 41 гол в составе сборной Австрии. По числу игр за национальную команду Арнаутович является рекордсменом, до рекорда по числу забитых мячей необходимо забить еще четыре раза.

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