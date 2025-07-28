Марко Арнаутович заплакал на пресс-конференции в Белграде: видео

«Он был братом, отцом, всем для меня. Я говорил ему, что однажды перейду сюда, мы много об этом говорили в “Болонье”. Я говорил с его женой и детьми, все плакали. За те дни, что я здесь, я плакал больше, чем за всю жизнь», — поделился нападающий.