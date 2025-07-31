Звезда сериала «Слова пацана» провел тренировку на базе «Зенита»

Леон Кемстач стал известен широкой публике благодаря одной из главных ролей в популярном сериале «Слово пацана».
Леон Кемстач является болельщиком сине-бело голубых. На базе клуба под руководством одного из тренеров команды Анатолия Тимощука Кемстач тренировал силу и футбольную технику.
В текущем сезоне РПЛ «Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице с 4 очками. В следующем туре команда Сергея Семака на домашнем поле примет ЦСКА.
В сезоне-2024/25 «Зенит» впервые с 2018 года не смог завоевать золото чемпионата России. «Краснодар» опередил клуб из Санкт-Петербурга на один балл. Тройку призеров замкнул ЦСКА.