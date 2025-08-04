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В Дании лучшему игроку матча Суперлиги вручили 55 кг картошки

«Сеннерйюске» дома обыграл «Норшелланн» (3:2) в матче 3-го тура датской Суперлиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Лучшим игроком встречи был признан защитник «Сеннерйюске» Максим Суля, открывший счет в матче. В качестве награды 26-летний француз получил 55 килограммов свежевыкопанного картофеля, которые сразу после матча выкатили на поле в тачке.

«Сеннерйюске» представляет небольшой город Хадерслев в регионе Южная Ютландия на юге Дании, который является одним из сельскохозяйственных центров страны. Картофель является одним из самых популярных продуктов в Дании и неотъемлемой частью национальной кухни.

Благодаря уверенной и результативной игре Суля «Сеннерйюске» сумел одержать первую победу в сезоне, благодаря чему команда поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Дании.

Максим Суля является воспитанником ПСВ. За «Сеннерйюске» он выступает с 2021 года и провел за клуб более 120 матчей.