Лучшим игроком встречи был признан защитник «Сеннерйюске» Максим Суля, открывший счет в матче. В качестве награды 26-летний француз получил 55 килограммов свежевыкопанного картофеля, которые сразу после матча выкатили на поле в тачке.
«Сеннерйюске» представляет небольшой город Хадерслев в регионе Южная Ютландия на юге Дании, который является одним из сельскохозяйственных центров страны. Картофель является одним из самых популярных продуктов в Дании и неотъемлемой частью национальной кухни.
Благодаря уверенной и результативной игре Суля «Сеннерйюске» сумел одержать первую победу в сезоне, благодаря чему команда поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Дании.
Максим Суля является воспитанником ПСВ. За «Сеннерйюске» он выступает с 2021 года и провел за клуб более 120 матчей.