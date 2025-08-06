Шарапова, Ягудин, Утяшева: как экс-спортсмены зарабатывают миллионы вне спорта

Когда двери в большой спорт закрылись, они не растерялись и начали заново — в другом месте. Блогинг, бизнес, инвестиции и даже театральные подмостки: бывшие спортсмены умеют удивлять. Собрали для вас истории экс-звезд спорта, которые радикально изменили профессию — и преуспели в новом деле.
Евгений Савин: из футбола — в соцсети
Евгений начал футбольную карьеру в 2004 году и прошел весь путь на позиции нападающего. Всего Савин провел 103 матча и забил 23 знаковых гола к 2015-му году, а затем внезапно ушел из большого спорта.
После футбола он переквалифицировался в телеведущие и несколько лет работал на ТВ. Был соведущим спортивной передачи «Культ Тура» и экстремального шоу «Русский ниндзя», а также вел программу «Звезды под гипнозом». В то же время экс-футболист выступал комментатором на футбольных матчах. А в 2018-м году завел свой канал «КраСава», где по сей день рассказывает о внутренней «кухне» футбола.
Канал «КраСава» считается одним из самых популярных в своей нише: на данный момент там 1,4 млн подписчиков. А годовой доход Евгения, по версии Forbes, достигает 700 тысяч долларов. Но Савин решил не ограничиваться блогерством и в 2020-м открыл свой футбольный клуб «Красава». Целью клуба было дать молодым спортсменам из стран СНГ будущее в большом спорте. И эту цель «Красава» успешно выполняет — только теперь на Кипре и называется «Freedom24 Krasava ENY».
Алексей Ягудин: из фигурного катания на театральную сцену
Имя Алексея — одно из самых громких в истории советского и российского фигурного катания. Он 4 раза побеждал в мировых чемпионатах, завоевал олимпийское золото в 2002-м году и попал в зал славы мирового фигурного катания.
Увы, в 2003 году фигурист был вынужден завершить спортивную карьеру из-за большого количества травм. Однако, оказалось, что артистизм Ягудина применим не только на льду: скоро он нашел себя в медиа, а затем и на актерском поприще. Экс-фигурист долгое время вел спортивные программы, а также до сих пор ведет шоу «Ледниковый период». Есть у него и своя передача — «Тает лед», которая удостоилась премии «ТЭФИ».
Также Алексей уже много лет работает в театре «Русская песня». За это время он был задействован во многих популярных спектаклях, например: «Каникулы президента», «Не верь глазам своим»
Анна Семенович: поменяла лед на сцену
Большинство знает Анну Семенович как певицу и экс-участницу группы «Блестящие». Однако до эстрадной карьеры она была фигуристкой — и даже завоевала звание мастера спорта международного класса. Но к 20 годам Анна была вынуждена оставить лед из-за серьезной травмы колена.
Оставшись не у дел, Семенович решила посвятить себя пению. Сначала она выступала в проекте «Ангелы Чарли» и работала на ТВ, а затем попала в состав «Блестящих». С этого момента экс-фигуристка с головой ушла в шоу-бизнес, и началась совсем другая жизнь.
Анна продержалась в составе группы до 2007 года. За это время она записала с группой 2 альбома — «Восточные сказки» и «Апельсиновый рай», и поучаствовала в бесчисленном количестве концертов. А в 2008 году певица приняла решение начать сольную карьеру. С тех пор она обросла огромным количеством поклонников, а также получила ряд престижных премий. В числе наград Семенович: «Золотой граммофон», «Песня года», а также медаль «За труды в культуре и искусстве».
Мария Шарапова: теннис, бизнес, инвестиции
Экс-первая ракетка мира и обладательница олимпийского серебра не привыкла проигрывать. Мария завершила спортивную карьеру в 2020-м году, однако на этот случай у нее уже был план. Еще в 2012 году Шарапова создала свой бренд сладостей «Sugarpova» и всерьез занялась бизнесом. К 2019-му году «Sugarpova» вышла на мировой рынок, а годовой доход компании составил 20 млн долларов.
После ухода из спорта Мария не только продолжила предпринимательскую деятельность, но и занялась инвестициями. Она вложилась в развитие таких компаний, как Therabody и Happiest Baby, а также в различные стартапы и криптоплатформы. А в этом году Шарапова стала лицом финансовой компании CFI Financial Group.
К настоящему времени экс-теннисистка смогла заработать уважение в коммерческой среде и многократно приумножить свои доходы. А деловая хватка и глубокое понимание финансовых процессов сделали из нее настоящую бизнес-икону.
Ляйсан Утяшева: от художественной гимнастики до карьеры на ТВ
Ляйсан — заслуженный мастер-спорта по художественной гимнастике и обладательница Кубка мира 2001−2002. Однако ее карьера завершилась в далеком 2006, и с тех пор она построила новую — в медиапространстве.
С 2008 года Ляйсан работала на ТВ и вела разные передачи, а в 2009 стартовало ее первое авторское шоу — «Знак бесконечности». Выходили под ее руководством и другие проекты: «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой» и радиопередача «Кафе романтика». А еще экс-гимнастка создала свой ютуб-канал и запустила кулинарное шоу «Дерзкая готовка». Также в эфир и по сей день выходит ее совместное с Павлом Волей шоу «Выжить в Дубае».
Сейчас Утяшева стала широко узнаваемым блогером: на ее канале 646 тысяч подписчиков и до 1 млн просмотров на каждом видео. На сегодняшний день ей удалось построить совершенно новый личный бренд и создать себе громкое имя вне спорта.
Карьера в большом спорте — недолговечна, но жизнь после ее завершения не заканчивается. А такие имена, как Евгений Савин, Мария Шарапова, Ляйсан Утяшева и другие — лишь живые тому примеры. Ведь они рискнули уйти в другие сферы и успешно доказали, что талантливые люди талантливы во всем. А значит, начать сначала никогда не поздно!