Шарапова, Ягудин, Утяшева: как экс-спортсмены зарабатывают миллионы вне спорта

Увы, в 2003 году фигурист был вынужден завершить спортивную карьеру из-за большого количества травм. Однако, оказалось, что артистизм Ягудина применим не только на льду: скоро он нашел себя в медиа, а затем и на актерском поприще. Экс-фигурист долгое время вел спортивные программы, а также до сих пор ведет шоу «Ледниковый период». Есть у него и своя передача — «Тает лед», которая удостоилась премии «ТЭФИ».