Суперкубок Англии, «Челси» — «Милан» и немного РПЛ: что смотреть сегодня

Футбол. Суперкубок Англии. «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»
Английский футбол наконец-то возвращается матчем за Суперкубок Англии, в котором для многих неожиданно на правах обладателя национального кубка сыграет «Кристал Пэлас». Это первое появление команды в таком матче и хорошая возможность для клуба впервые за свою 120-летнюю историю выиграть два титула за год. На удивление «орлам» удалось сберечь своих лидеров в лице Марка Гехи, Жана-Филиппа Матеты и Эберечи Эзе, поэтому «Пэлас» выглядит боеспособным коллективом, готовым к серьезной борьбе. В последние годы команда Оливера Гласнера стабильно создает сложности для «Ливерпуля» — из шести последних встреч против них «Пэлас» проиграл всего два раза, и то — с минимальной разницей. И все же мерсисайдцы остаются явными фаворитами предстоящей встречи — команда Арне Слота была активна на трансферном рынке и хорошо показала себя в товарищеских матчах, проиграв лишь однажды. Ожидается, что матч за Суперкубок станет официальным дебютом за «Ливерпуль» вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили. Учитывая историю личных встреч, обещает быть напряженным и зрелищным — обе команды полны амбиций и настроены начать сезон с победы.
Футбол. Товарищеский матч. «Челси» (Англия) — «Милан» (Италия)
Среди предсезонных матчей явно выделяется противостояние «Челси» и «Милана». Лондонцы физически и эмоционально восстановились после триумфа на клубном ЧМ и готовы на следующей неделе стартовать в АПЛ. В пятницу команда Энцо Марески обыграла «Байер» (2:0) благодаря голам своих бразильских новичков Эстевао и Жоао Педро. Матч против «Милана» — последняя возможность для лондонцев проверить игроков перед сезоном. Итальянский клуб не был задействован на клубном ЧМ и провел полноценную предсезонную подготовку, в рамках которой были обыграны «Ливерпуль» (4:2) и «Перт Глори» (9:0). «Милан» подходит к новому сезону в хороших кондициях. На следующей неделе «россонери» также предстоит открывать новый сезон кубковым матчем против «Бари». Обыграть перед этим действующего чемпиона мира, хоть и в товарищеском матче — отличная возможность поднять командный дух у своих игроко.
Футбол. РПЛ. 4-й тур. «Сочи» — «Динамо» (Москва)
«Динамо» под руководством Валерия Карпина выглядит на старте сезона неубедительно, если не сказать разочаровывающе — после трех туров четыре набранных очка и десятое место в турнирной таблице. Но «Сочи» во главе с Робертом Морено разочаровывают еще больше — ноль очков и 1:9 после трех матчей ставят под серьезный вопрос готовность команды к РПЛ. На прошлой неделе команды встречались в кубковом матче в Москве, где «бело-голубые» смогли вырвать победу только в добавленное время. В этом году «Динамо» испытывает большие проблемы с выездными матчами — из 11 гостевых встреч победой закончилась только одна. Статистика личных встреч тоже неприятная — из пяти выездов в Сочи лишь одна победа. В предстоящем поединке команде Валерия Карпина придется превозмогать эти негативные тенденции и свои игровые проблемы, чтобы вернуть себе уверенность и попытаться спасти старт сезона.
Теннис. ATP Masters 1000. Цинциннати (США). Мужчины. Второй круг. Лернер Тьен (США, 55) — Андрей Рублев (Россия, 11)
Из многообразия матчей в Цинциннати стоит обратить внимание на противостояние первой ракетки России и восьмой ракетки США. Рублев и Тьен чуть более двух недель назад встречались в Вашингтоне и тогда 19-летний американец уверенно расправился с россиянином. Возможность для Рублева взять реванш за весьма болезненное поражение предоставилась довольно быстро — на этот раз лучший теннисист России будет куда более мотивирован и не станет недооценивать соперника. Матч вновь пройдет на харде, где Тьен очень опасен — в американской хардовой части сезона он выиграл 6 из 8 матчей. Намечается равный и упорный матч, в котором для выявления победителя может потребоваться три сета.
Футбол. РПЛ. 4-й тур. «Ростов» — «Пари НН» (Нижний Новгород)
Оба коллектива в беде — по четыре поражения на старте сезона с общим счетом 2:9 и ноль в графе «очки». Провал «Ростова» можно связать с сложным календарем, кадровыми проблемами защиты и плохой реализацией в атаке. Пятое подряд поражение для прошлогоднего финалиста Кубка России может привести к отставке главного тренера «Ростова» Джонатана Альбы и надолго загнать клуб в борьбу за выживание. «Пари НН» с новым главным тренером Алексеем Шпилевским пока пытается найти свою новую идентичность и играть в открытый атакующий футбол. Модель ожидаемых голов наглядно показывает, что нижегородцам сильно не везет — в РПЛ они забили два мяча при 2,93xG, пропустив при этом восемь голов при 3,53xG. Если текущее положение дел в игре «Пари НН» сохранится, то результат придет. Возможно, удача к нижегородцам вернется уже в этой встрече. В любом случае, кому-то сегодня точно удастся наконец набрать первые очки в сезоне.