Суперкубок Англии, «Челси» — «Милан» и немного РПЛ: что смотреть сегодня

Английский футбол наконец-то возвращается матчем за Суперкубок Англии, в котором для многих неожиданно на правах обладателя национального кубка сыграет «Кристал Пэлас». Это первое появление команды в таком матче и хорошая возможность для клуба впервые за свою 120-летнюю историю выиграть два титула за год. На удивление «орлам» удалось сберечь своих лидеров в лице Марка Гехи, Жана-Филиппа Матеты и Эберечи Эзе, поэтому «Пэлас» выглядит боеспособным коллективом, готовым к серьезной борьбе. В последние годы команда Оливера Гласнера стабильно создает сложности для «Ливерпуля» — из шести последних встреч против них «Пэлас» проиграл всего два раза, и то — с минимальной разницей. И все же мерсисайдцы остаются явными фаворитами предстоящей встречи — команда Арне Слота была активна на трансферном рынке и хорошо показала себя в товарищеских матчах, проиграв лишь однажды. Ожидается, что матч за Суперкубок станет официальным дебютом за «Ливерпуль» вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили. Учитывая историю личных встреч, обещает быть напряженным и зрелищным — обе команды полны амбиций и настроены начать сезон с победы.