Голландский футболист вместо «Спартака» футболист перешел в катарский клуб

28-летний атакующий полузащитник Михел Влап перешел в катарский «Аль-Ахли». Ранее СМИ сообщали, что московский «Спартак» был готов заплатить четыре миллиона евро за нидерландца. Сообщалось, что с игроком согласовали контракт до 2028 года.