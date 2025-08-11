Ричмонд
Голландский футболист вместо «Спартака» футболист перешел в катарский клуб

Нидерландский футболист Михел Влап, который был в сфере интересов красно-белых, перешел из «Твенте» в «Аль-Ахли».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

28-летний атакующий полузащитник Михел Влап перешел в катарский «Аль-Ахли». Ранее СМИ сообщали, что московский «Спартак» был готов заплатить четыре миллиона евро за нидерландца. Сообщалось, что с игроком согласовали контракт до 2028 года.

«История с Россией определенно закрыта. Такого больше не повторится», — говорил тогда технический директор «Твенте» Ян Стройер.

В прошедшем сезоне чемпионата Нидерландов Влап отдал 8 голевых передач в 36 играх — больше всех в клубе.

«Аль-Ахли» ни разу не побеждал в чемпионате Катара. В минувшем сезоне подопечные хорватского специалиста Игора Бишчана заняли 4-е место. Чемпионом стал «Аль-Садд», за который выступает экс-футболист «Зенита» Клаудиньо.