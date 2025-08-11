Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.47
П2
5.34
Футбол. Первая лига
20:00
КАМАЗ
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.10
П2
2.45
Футбол. Кубок России
12.08
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.75
П2
1.96
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2

«Олимпиакос» подписал 40‑летнего экс‑игрока московского «Динамо»

Бывший полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна вернулся в «Олимпиакос». Об этом сообщает пресс-служба греческого клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Олимпиакос"

Контракт с 40-летним французом рассчитан на один сезон. Он будет выступать за вторую команду пирейцев в качестве капитана.

Вальбуэна ранее уже выступал за «Олимпиакос» — с 2019 по 2023 год он провел за клуб из Пирея 150 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал 43 голевые передачи. Вместе с «Олимпиакосом» Вальбуэна трижды выигрывал чемпионат Греции и один раз побеждал в национальном кубке.

В активе Вальбуэна 52 матча за сборную Франции, в которых он забил 8 мячей и отдал 20 голевых передач. Матье выступал за национальную команду на ЧМ-2010 в ЮАР и ЧМ-2014 в Бразилии.

В сезоне-2014/15 Вальбуэна выступал за московское «Динамо» и был одной из главных звезд РПЛ. Он провел за «бело-голубых» 40 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 17 голевых передач. После исключения «Динамо» из еврокубков Вальбуэна покинул Россию, перейдя в «Лион» за шесть миллионов евро.

Последним клубом Вальбуэна была «Калитея», которая по итогам прошлого сезона вылетела из греческой Суперлиги.