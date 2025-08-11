«Олимпиакос» подписал 40‑летнего экс‑игрока московского «Динамо»

Контракт с 40-летним французом рассчитан на один сезон. Он будет выступать за вторую команду пирейцев в качестве капитана.
Вальбуэна ранее уже выступал за «Олимпиакос» — с 2019 по 2023 год он провел за клуб из Пирея 150 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал 43 голевые передачи. Вместе с «Олимпиакосом» Вальбуэна трижды выигрывал чемпионат Греции и один раз побеждал в национальном кубке.
В активе Вальбуэна 52 матча за сборную Франции, в которых он забил 8 мячей и отдал 20 голевых передач. Матье выступал за национальную команду на ЧМ-2010 в ЮАР и ЧМ-2014 в Бразилии.
В сезоне-2014/15 Вальбуэна выступал за московское «Динамо» и был одной из главных звезд РПЛ. Он провел за «бело-голубых» 40 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 17 голевых передач. После исключения «Динамо» из еврокубков Вальбуэна покинул Россию, перейдя в «Лион» за шесть миллионов евро.
Последним клубом Вальбуэна была «Калитея», которая по итогам прошлого сезона вылетела из греческой Суперлиги.