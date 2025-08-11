«Олимпиакос» подписал 40‑летнего экс‑игрока московского «Динамо»

В сезоне-2014/15 Вальбуэна выступал за московское «Динамо» и был одной из главных звезд РПЛ. Он провел за «бело-голубых» 40 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 17 голевых передач. После исключения «Динамо» из еврокубков Вальбуэна покинул Россию, перейдя в «Лион» за шесть миллионов евро.