Глава УЕФА назвал свою любимую лигу из топ-5

Матч за Суперкубок УЕФА между «Пари Сен-Жермен» и «Тоттенхэмом» (2:2, пен. 4:3) проходил на стадионе «Дачия Арена» в итальянском Удине.
«Наша политика — привозить Суперкубок в небольшие города, и здесь, в Удине, мы этому очень рады, матч будет красивым. Итальянский футбол улучшается, президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина отлично справляется, это моя любимая из пяти высших лиг, но здесь нужно многое улучшить в плане структуры», — сказал Чеферин.
Итальянская Серия А занимает второе место в рейтинге лиг УЕФА, уступая лишь английской Премьер-лиге. Итальянские клубы играли в последнем финале Лиги чемпионов («Интер»), в двух из трех последних финалов Лиги Европы («Рома» и «Аталанта») и в трех из четырех финалов Лиги конференций («Рома» и «Фиорентина» — дважды).
Новый сезон в Серии А стартует 23 августа. Действующим чемпионом турнира является «Наполи».