Глава УЕФА назвал свою любимую лигу из топ-5

«Наша политика — привозить Суперкубок в небольшие города, и здесь, в Удине, мы этому очень рады, матч будет красивым. Итальянский футбол улучшается, президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина отлично справляется, это моя любимая из пяти высших лиг, но здесь нужно многое улучшить в плане структуры», — сказал Чеферин.