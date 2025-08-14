Глава УЕФА назвал свою любимую лигу из топ-5

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
17:00
Астана
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.90
П2
3.05
Футбол. Кубок России
17:30
Пари Нижний Новгород
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.53
П2
2.36
Футбол. Лига Европы
18:00
КуПС
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
19:00
Мидтьюлланн
:
Фредрикстад
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.23
П2
6.75
Футбол. Лига конференций
19:00
Арарат-Армения
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.20
П2
1.75
Футбол. Лига конференций
19:00
Сабах
:
Левски
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.35
П2
2.95
Футбол. Лига конференций
19:30
Левадия
:
Дифферданж
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.80
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
20:00
Ноа
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.60
П2
8.80
Футбол. Лига Европы
20:00
Вольфсбергер
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.25
П2
2.37
Футбол. Лига Европы
20:00
Бранн
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.22
П2
4.60
Футбол. Лига конференций
20:00
Шериф
:
Андерлехт
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.85
П2
1.93
Футбол. Лига конференций
20:00
Омония
:
Араз
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.08
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
20:00
Дьер
:
АИК
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.30
П2
3.05
Футбол. Лига конференций
20:00
Пакш
:
Полесье
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.65
П2
3.35
Футбол. Лига конференций
20:00
Хаммарбю
:
Русенборг
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.70
П2
3.85
Футбол. Лига Европы
20:30
Брейдаблик
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.31
П2
3.20
Футбол. Лига конференций
20:30
Вадуц
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
7.75
X
6.30
П2
1.38
Футбол. Лига конференций
20:30
Бейтар И
:
Рига
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.10
П2
2.60
Футбол. Лига конференций
20:30
Брённбю
:
Викингур Р
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:30
Арда
:
Жальгирис К
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.30
П2
3.20
Футбол. Лига Европы
21:00
Маккаби
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.42
П2
14.25
Футбол. Лига Европы
21:00
Дрита
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.64
П2
2.05
Футбол. Лига Европы
21:00
Утрехт
:
Серветт Ж
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.92
П2
5.86
Футбол. Лига Европы
21:00
Шахтер
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.88
П2
4.90
Футбол. Лига конференций
21:00
Целе
:
Лугано
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.80
П2
3.15
Футбол. Лига конференций
21:00
Неман
:
Клаксвик
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.45
П2
3.51
Футбол. Лига конференций
21:00
АЕК
:
Арис Л
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.61
П2
6.50
Футбол. Лига конференций
21:00
Маккаби Хайфа
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.50
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
21:00
Бешикташ
:
Сент-Патрик'с Атлетик
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:15
Ягеллония
:
Силькеборг
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.50
П2
3.95
Футбол. Лига Европы
21:30
Брага
:
ЧФР
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.82
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
21:30
Спартак Тр
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.75
П2
3.55
Футбол. Лига конференций
21:45
Линфилд
:
Викингур Л
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.54
П2
7.75
Футбол. Лига конференций
21:45
Данди Юнайтед
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.95
П2
1.79
Футбол. Лига конференций
21:45
Динамо Тр
:
Хайдук С
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.86
П2
1.82
Футбол. Лига Европы
22:00
Легия
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.40
П2
4.96
Футбол. Лига конференций
22:00
Эгнатия
:
Олимпия Л
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.38
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
22:00
Виртус
:
Милсами
Все коэффициенты
П1
5.57
X
4.70
П2
1.58
Футбол. Лига конференций
22:00
Санта-Клара
:
Ларн
Все коэффициенты
П1
1.17
X
7.75
П2
26.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Шэмрок Роверс
:
Балкани
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайберниан
:
Партизан
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Аустрия
:
Баник О
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.34
П2
4.98
Футбол. Суперкубок
завершен
ПСЖ
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2

Глава УЕФА назвал свою любимую лигу из топ-5

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил с речью перед матчем за Суперкубок УЕФА, в которой назвал свою любимую лигу из топ-5. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч за Суперкубок УЕФА между «Пари Сен-Жермен» и «Тоттенхэмом» (2:2, пен. 4:3) проходил на стадионе «Дачия Арена» в итальянском Удине.

«Наша политика — привозить Суперкубок в небольшие города, и здесь, в Удине, мы этому очень рады, матч будет красивым. Итальянский футбол улучшается, президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина отлично справляется, это моя любимая из пяти высших лиг, но здесь нужно многое улучшить в плане структуры», — сказал Чеферин.

Итальянская Серия А занимает второе место в рейтинге лиг УЕФА, уступая лишь английской Премьер-лиге. Итальянские клубы играли в последнем финале Лиги чемпионов («Интер»), в двух из трех последних финалов Лиги Европы («Рома» и «Аталанта») и в трех из четырех финалов Лиги конференций («Рома» и «Фиорентина» — дважды).

Новый сезон в Серии А стартует 23 августа. Действующим чемпионом турнира является «Наполи».

Узнать больше по теме
ФК «Интер»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Италия — страна, где футбол возведен в ранг культа, а лучшие нападающие становятся иконами для миллионов болельщиков. Матчи национальной сборной и матчи Серии А собирают полные стадионы, а среди самых популярных клубов выделяется ФК «Интер». Фанаты называют команду «нерадзурри», что переводится как «черно-синие».
Читать дальше