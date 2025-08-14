Футболист «Динамо» выбыл до конца сезона после неудачного сальто

Инцидент произошел 10 августа в матче 16‑го тура Второй лиги (дивизион «Б», группа 4). Могель вышел на замену на 80-й минуте и уже через четыре минуты отметился голом. Футболист решил отпраздновать результативный выход на замену, исполнив сальто, однако при приземлении упал на колени и получил травму. На 85-й минуте он был заменен.