Футболист «Динамо» выбыл до конца сезона после неудачного сальто

22-летний футболист прошел медобследование, которое выявило у него серьезную травму колена. Игроку предстоит перенести операцию.
«Пусть этот несчастный случай будет в назидание молодым футболистам, которым надо много тренироваться, чтобы больше забивать мячей и меньше думать, как отпраздновать гол» — сказано в заявлении «бело-голубых».
Инцидент произошел 10 августа в матче 16‑го тура Второй лиги (дивизион «Б», группа 4). Могель вышел на замену на 80-й минуте и уже через четыре минуты отметился голом. Футболист решил отпраздновать результативный выход на замену, исполнив сальто, однако при приземлении упал на колени и получил травму. На 85-й минуте он был заменен.
Могель перешел в барнаульское «Динамо» весной этого года из «Сахалина». Он провел за клуб 15 матчей, в которых забил четыре мяча.