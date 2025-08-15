Экс-футболист сборной Аргентины завершил карьеру в 33 года

«Я принял решение завершить профессиональную карьеру. Долго обдумывал это решение, и наконец‑то время пришло. Для тех, кто не знает, у меня есть проблемы с бедром. Они начались 11 лет назад, и в 2017 году мне сделали операцию на обоих бедрах, но больше всего пострадало левое. Это был тяжелый год, я очень боялся… Думал, что это может быть концом моей карьеры, а мне было 25 лет», — написал Ламела в социальной сети.
«После того, как операции прошли успешно, мне дали еще четыре года игрового времени. Сказали, что со временем все снова станет хуже, и именно это я сейчас и переживаю. Стоило многим пожертвовать, проводить часы с физиотерапевтами, тренироваться в зале и делать бесконечные инъекции и процедуры, но мне удалось играть более чем вдвое больше! Боль, игра и тренировки с дискомфортом стали нормой моей повседневной жизни. Я принимал таблетки в течение пяти лет перед каждой игрой, чтобы выступать в лучшей форме, начав с минимальной дозы и недавно приняв максимальную за два дня до игры, чтобы быть готовым. Сегодня я решил положить всему этому конец; сегодня все эти усилия заканчиваются», — добавил аргентинец.
Эрик Ламела выступал за «Ривер Плейт», «Рому», «Тоттенхэм» и «Севилью», в составе которой стал победителем Лиги Европы. Последним клубом игрока стал АЕК, контракт аргентинца с которым был рассчитан до 2027 года. В составе сборной Аргентины с 2011-го по 2018 год Ламела провел 25 матчей и забил три мяча.
Журналист Сесар Луис Мерло на своей странице в соцсети X сообщил, что Ламела вернется в «Севилью», где войдет в тренерский штаб команды.