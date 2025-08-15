Экс-футболист сборной Аргентины завершил карьеру в 33 года

«После того, как операции прошли успешно, мне дали еще четыре года игрового времени. Сказали, что со временем все снова станет хуже, и именно это я сейчас и переживаю. Стоило многим пожертвовать, проводить часы с физиотерапевтами, тренироваться в зале и делать бесконечные инъекции и процедуры, но мне удалось играть более чем вдвое больше! Боль, игра и тренировки с дискомфортом стали нормой моей повседневной жизни. Я принимал таблетки в течение пяти лет перед каждой игрой, чтобы выступать в лучшей форме, начав с минимальной дозы и недавно приняв максимальную за два дня до игры, чтобы быть готовым. Сегодня я решил положить всему этому конец; сегодня все эти усилия заканчиваются», — добавил аргентинец.