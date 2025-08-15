От шуток до скандалов: 5 неловких ситуаций со звездами спорта

Сначала Джокович пытался убедить женщину, что она не сильно пострадала. Позже он извинился за то, что «доставил ей стресс», и сказал, что удар был «непреднамеренным и неправильным». Спустя время Джокович опубликовал пост с извинениями и выразил благодарность за поддержку своей семье и фанатам: «Спасибо вам, и мне очень жаль».