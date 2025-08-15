От шуток до скандалов: 5 неловких ситуаций со звездами спорта

Спортивные кумиры привыкли жить под пристальным взглядом камер как на поле, так и в повседневной жизни. Интернет, фанаты и даже хейтеры обожают неловкие моменты: смешные эмоции, движения и курьезные промахи во время игры. Такие эпизоды редко портят имидж, напротив, делают спортсменов еще ближе к своей аудитории. Собрали несколько случаев, когда спортивные легенды оказывались в центре громких историй, и посмотрели, как это сказалось на их репутации.
Криштиану Роналду: рекламная баночка, которая уронила акции
Во время пресс-конференции перед матчем на Евро-2020 Криштиану Роналду убрал бутылки Coca-Cola и, взял обычную воду, произнес на португальском: «Agua!». Таким жестом он мотивировал людей придерживаться здорового образа жизни.
После этого стоимость акций Coca-Cola упала на 1,6%, а капитализация компании снизилась на 4 млрд $. UEFA пояснила, что на пресс-конференциях игрокам предлагались разные напитки — вода, Coca-Cola и Coca-Cola Zero. Позже представитель чемпионата сказал, что у всех есть право пить то, что им нравится.
Аналитические издания отметили, что, хотя падение акций произошло во время сцены, нельзя однозначно утверждать, что жест Роналду стал его причиной. На ту дату уже наблюдалось снижение из-за общих факторов и технических моментов.
Новак Джокович: мяч, который попал в судью
На четвертом круге US Open 2020 года, когда Новак Джокович уступал подачу. Из-за этого он вынул мяч из кармана, разозлился и ударил им назад, не посмотрев, куда летит. Мяч случайно попал линейной судье в горло: она упала на колени и начала задыхаться.
Сначала Джокович пытался убедить женщину, что она не сильно пострадала. Позже он извинился за то, что «доставил ей стресс», и сказал, что удар был «непреднамеренным и неправильным». Спустя время Джокович опубликовал пост с извинениями и выразил благодарность за поддержку своей семье и фанатам: «Спасибо вам, и мне очень жаль».
Дисквалификация лишила теннисиста заработанных очков рейтинга и призовых. По правилам, подобное обращение с мячом даже без намерения карается жестко. Многие болельщики выразили поддержку и сочувствие спортсмену.
Майкл Фелпс: фото с забавным выражением лица в разгар олимпийского финала
На Олимпиаде-2016 в Рио камера запечатлела Майкла Фелпса в «готовом» состоянии: лицо, скрытое капюшоном, крупные наушники, сконцентрированное выражение. Напротив него, в попытке настроиться, прыгал и отбивал тень его соперник. Фелпс же не реагировал, а его взгляд был напряжен. Этот момент стал вирусным и получил название Phelps Face.
Интернет буквально взорвался мемами и шутками. Видео и стоп-кадры лица Фелпса отличались мистическим драматизмом: его сравнивали с персонажами вроде Дарта Мола или Энакина из «Звездных войн».
Сам спортсмен позднее объяснил, что вовсе не пытался угрожающе смотреть на соперника, а был погружен в свои мысли: «Помните, как в Рио я состроил ту гримасу, которая потом разлетелась по всему интернету? Я был в своей зоне, а в наушниках играла песня Future».
Антони Аммирати: прыжок, завершившийся вирусной историей
Во время квалификационного раунда по прыжкам с шестом на Олимпийских играх-2024 в Париже французского спортсмена Антони Аммирати ждало неожиданное приключение. Трансляция запечатлела его третий прыжок на высоту 5,7 м, при котором, его мужское достоинство зацепило перекладину и сбило ее. Это лишило спортсмена шансов попасть в финал.
Видео моментально разлетелось по интернету. Сам Аммирати с сожалением заявил: «Я немного расстроен… Физически я был готов на 100%, но мне немного не хватало прыжков с шестом». После этого на его соцсети подписались десятки тысяч фанатов.
Инцидент привлек внимание индустрии развлечений. По сообщениям СМИ, ему предложили сняться в вебкам-шоу, но спортсмен отказался.
Анжела Хилл: момент честности и легкой неловкости
На взвешивании перед UFC 8 августа 2025 года в Лас-Вегасе Анжела Хилл оказалась в неловкой ситуации. Чтобы попасть в лимит, она сняла вставки из бюстгальтера и передала их представителю комиссии. Тот, явно растерявшись, попытался аккуратно положить вставки на подиум, но одна из них упала на пол.
Камеры зафиксировали, как Хилл на мгновение прикрыла лицо руками, а затем расхохоталась. Этот момент быстро стал вирусным. Ее реакция была отмечена как сдержанная и «с максимально возможной классностью». Подобные комментарии отражают уважение зрителей не столько к ее боевым качествам, сколько к ее чувству юмора.
Реакция Анжелы Хилл превратила ошибку в забавное событие. Несмотря на проигрыш Хилл, ситуация на взвешивании заставила всех говорить только об этом.
В мире большого спорта важны не только победы, но и моменты, когда камеры запечатлевают спортсменов в неожиданных, порой неловких ситуациях. Они могут стоить очков, вызывать бурю мемов или даже влиять на акции корпораций. Но именно такие эпизоды делают звезд ближе к фанатам.