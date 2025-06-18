Как тренируется Роналду в 40 лет: 3 простых правила, которые можно повторить

Существует миф, что Роналду делает 3000 скручиваний в день, но сам он опроверг это, и заявил, что выполняет 200−300 повторений 4−5 раз в неделю. Он сосредоточен на правильной технике, чтобы избежать травм. Когда в сети разошелся слух о его тренировках, футболист отреагировал с улыбкой, и в интервью отвечал: «Нехорошо делать слишком много подходов, потому что могут возникнуть проблемы с поясницей».