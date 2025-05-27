Вода, BCAA и протеин: что и когда нужно пить на тренировке — чтобы был результат

Во время тренировки важно не только правильно дышать и двигаться, но и пить. И хотя вода — универсальный вариант, в некоторых случаях ее бывает недостаточно. Изотоники, кокосовая вода, протеиновые коктейли или даже энергетики — у каждого напитка свое назначение. В этом гайде разбираемся, что пить до, во время и после занятий, чтобы организм получал максимум пользы, а не стресс.