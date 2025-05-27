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Вода, BCAA и протеин: что и когда нужно пить на тренировке — чтобы был результат

Бутылка воды в зале — классика. Но тренировки бывают разные, и не всегда одной воды достаточно. Рассказываем, какие напитки действительно работают на результат — и когда стоит выбрать не только воду.

Мужчина пьет спортивный напиток на тренировке
Сделали подборку напитков, которые можно пить при тренировках.Источник: Freepik

Во время тренировки важно не только правильно дышать и двигаться, но и пить. И хотя вода — универсальный вариант, в некоторых случаях ее бывает недостаточно. Изотоники, кокосовая вода, протеиновые коктейли или даже энергетики — у каждого напитка свое назначение. В этом гайде разбираемся, что пить до, во время и после занятий, чтобы организм получал максимум пользы, а не стресс.

Вода — базовая, но не универсальная

Спортивная бутылка воды
Для непродолжительных и легких тренировок вода подойдет идеально.Источник: Freepik

Вода — ключ к стабильной работе всех систем организма, поэтому без нее никуда. Она защищает организм от обезвоживания и помогает поддерживать нормальную температуру тела.

Для тренировок подойдет обычная фильтрованная или бутилированная вода комнатной температуры. А также вода с лимоном или огуречным соком. Любой из этих вариантов — идеальный выбор для легких тренировок, которые длятся не больше часа.

Пейте воду понемногу каждые 15−20 минут. А для длительных и интенсивных тренировок лучше выбрать другой напиток.

Изотоники — спасают при долгих нагрузках и жаре

Две девушки-спортсменки держат бутылку с изотоником
Насыщенный электролитами и витаминами изотоник придаст сил для интенсивной тренировки.Источник: Freepik

Изотоник — это та же вода, но обогащенная углеводами и электролитами: натрием, магнием, калием и т. д. Благодаря этому изотоники отлично усваиваются и поддерживают водно-солевой баланс.

А еще изотонические напитки помогают восстановить уровень сахара в крови и поддержать работу сердца. «Изотоники также могут обеспечить высокую работоспособность в течение длительного времени», — объясняет врач-эндокринолог Ольга Ковган. Они незаменимы при высокоинтенсивных тренировках, которые длятся больше часа. А также при тренировках в жаркую погоду.

При выборе изотоника обращайте внимание на:

  • содержание электролитов: ищите в составе натрий, калий, кальций и магний;
  • витамины: группы В и витамин С;
  • углеводы: лучше выбирать напитки с сахарозаменителями вместо сахара.

Пейте изотоник за 30−40 минут до тренировки, а затем понемногу и регулярно во время нее. Так вы сможете получить от напитка максимум пользы. Главное — не превышайте дневную норму: максимум 1 литр в день. Иначе рискуете перегрузить почки.

Кокосовая вода и другие альтернативы

Кокосовая вода в бутылке
Кокосовая вода — вкусная замена изотонику.Источник: https://ru.freepik.com

Если у вас нет желания пить готовые изотоники, их можно сделать дома. Базовый напиток состоит всего из 3-х ингредиентов: воды, соли и источника углеводов: меда, сахара или фруктового сока. Также в любой аптеке можно взять «Регидрон» и просто смешать с водой — он уже содержит весь необходимый спектр минеральных солей и углеводов.

Еще одна отличная альтернатива готовым напиткам — кокосовая вода. Ее минерально-углеводный состав схож с составом плазмы крови, и она вкусная! Только учитывайте, что кокосовая вода имеет короткий срок хранения и быстро портится на свету.

Но какую бы альтернативу магазинному изотонику вы ни выбрали, помните: ограничения у таких напитков одинаковые. Не превышайте вашу дневную норму и не пейте изотоники забавы ради — они исключительно для интенсивных тренировок.

BCAA и энергетики — когда стоит, а когда не надо

Черные банки с энергетиком
Источник: Freepik

BCAA — это аминокислоты или строительные блоки для белков — тех самых, неповторимых и незаменимых. Спортсмены употребляют их, потому что они блокируют чувство усталости и защищают мышцы от повреждения. Нужны не всем, а только:

  • любителям длительных силовых тренировок: т. е. тем, кто делает упор на рост мышц;
  • тем, у кого в дефиците натуральные источники BCAA: молочные продукты, яйца, мясо, птица и рыба.

В остальных случаях смысла в них нет: достаточно полноценно питаться и делать дни-паузы между тренировками.

С энергетиками еще сложнее. Их существует два вида: спортивные и обычные. К употреблению допустимы только первые: они содержат природные стимуляторы, минимум углеводов, а также витамины и экстракты.

Но спортивные энергетики нужны не всем и не всегда, а только при определенных нагрузках. Спортивный врач Валентин Беляевский объясняет, что «такие напитки оправданы, если нужно подойти и сделать толчок или рывок один раз». В тренировках на выносливость или при длительных нагрузках они только навредят.

Важно запомнить, что их нельзя употреблять часто и в больших количествах, а также людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Протеиновые коктейли — до и после тренировки

Девушка пьет протеиновый коктейль за работой
Протеин необходим для строительства мышц в организме.Источник: Freepik

Протеин — это концентрированный белок, а белок — строительный материал нашего организма. Он нужен абсолютно всем, а спортсменам — особенно. Добрать норму из привычной еды бывает сложно, и тогда на помощь приходят добавки.

Протеиновые добавки делятся на два типа: сывороточный белок и казеин. Чаще всего используют именно сывороточный протеин, он быстрее усваивается.

Главное правило в употреблении протеиновых коктейлей — их пьют либо за час до, либо сразу после тренировки. Но не во время нее. Все потому, что протеин ближе к еде, а не к воде. Ему нужно время, чтобы усвоиться.

Также не забывайте, что это именно добавка, а не замена белку из основного рациона. Большую часть нужно получать из продуктов: мяса, рыбы, яиц и т. д.

У любого спортивного напитка — своя задача. Нельзя бездумно комбинировать или заменять одно другим. Чтобы не ошибиться, ориентируйтесь на интенсивность тренировок и потребности вашего организма. И тогда любые нагрузки будут только в радость.

Автор: Евгения Штегеран