Похудеть к отпуску реально: 3 способа, чтобы быстро прийти в форму без зала и голодовок

Если времени на тренировки совсем нет, а желание похудеть к отпуску не отпускает, выручит простая, но эффективная схема: короткие домашние занятия плюс активность в течение дня. Всего 20 минут 4−5 раз в неделю — и уже через три недели можно заметить результат. Главное — выбрать упражнения, которые задействуют все тело: приседания, планка, выпады, берпи. Выполняются они по таймеру, в круговом формате, без долгих перерывов.