Подтянутое лицо без косметолога: 5 упражнений фейсбилдинга, которые творят чудеса

Первое — это регулярность. Недостаточно один раз сделать упражнение и потом забыть про него на месяц. Для желаемого результата выделяйте по 10−15 минут если не каждый день, то хотя бы 3−4 раза в неделю. Если на лице есть болезненные воспаления, то тренировки лучше отложить — к ним можно вернуться позже, когда кожа заживет и восстановится.