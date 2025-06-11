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Подтянутое лицо без косметолога: 5 упражнений фейсбилдинга, которые творят чудеса

Фейсбилдинг помогает вернуть молодость и четкий овал лица без походов к косметологу и дорогих процедур. Домашняя гимнастика справляется не хуже филлеров — если делать ее правильно и регулярно.

Мария Карпова
Автор Спорт Mail
Девушка делает фейсбилдинг
Эти упражнения помогут вам выглядеть моложе.Источник: Freepik.com

Избавиться от заломов и брылей, убрать отеки, вновь увидеть в зеркале четкий овал лица — все это возможно благодаря фейсбилдингу. Необязательно прибегать к операциям и «уколам красоты», чтобы выглядеть свежо и молодо. Рассказываем, как это работает и какие техники стоит включить в свою бьюти-рутину.

Упражнение для щек: избавляемся от провисания и брылей

Девушка выполняет упражнение для щек
Фейсбилдинг помогает бороться с обвисанием щек.Источник: Freepik

С возрастом щеки теряют тонус, из-за чего появляются провисания — те самые брыли. Они внешне «опускают» лицо, делают его рыхлым и уставшим. В фейсбилдинге есть эффективное упражнение, которое помогает укрепить скуловые мышцы и вернуть четкие контуры лица.

Сначала сильно надуйте щеки, будто вы собираетесь задуть свечу, а затем — с той же силой втяните их обратно, как если собираетесь коснуться щеками зубов. В каждом положении задержитесь на 5 секунд. Повторите еще 8−10 раз. В процессе можно как бы «перекатывать» воздух внутри щек — это усилит эффект.

При регулярных упражнениях улучшается кровообращение, мышцы приходят в тонус, а кожа щек становится более упругой. Спустя время вы заметите, что щеки «приподнялись», а брыли стали менее заметными.

Техника для лба: против заломов и «удивленного» выражения

Девушка выполняет упражнение для разглаживания заломов на лбу
Активная мимика ускоряет появление заломов на лбу.Источник: Freepik.com

Морщинки на лбу появляются из-за активной мимики. Эмоции заставляют нас хмуриться или удивленно вскидывать брови — кожа «запоминает» эти выражения и отражает их в виде заломов. Можно снизить их выраженность, но для этого важно не только расслаблять мышцы, но и укреплять их. В этом помогут упражнения из фейсбилдинга.

Положите ладонь на лоб, чтобы пальцы были направлены не горизонтально, а вверх. Затем с силой поднимите брови, при этом создавая сопротивление рукой. Задержитесь так на 5 секунд, а затем полностью расслабьте лоб. Повторите 8−10 раз. Это упражнение поможет укрепить мышцы и снизить выраженность мимических морщин. Главное — не просто тянуть кожу рукой, а работать именно мышцами лба.

Упражнение для зоны вокруг глаз: минус отеки и «гусиные лапки»

Девушка выполняет упражнение для зоны вокруг глаз
Кожа вокруг глаз требует бережного подхода и аккуратных движений.Источник: Freepik

Кожа вокруг глаз особенно нежная и тонкая, она теряет эластичность гораздо быстрее других зон лица. Если улучшить микроциркуляцию, то можно избавиться от следов усталости, темных кругов и мелких морщинок. Работа с этой областью особенно деликатная. Старайтесь не делать резких и грубых движений — двигайтесь очень плавно и бережно, не пережимая кожу.

Для быстрого снятия отечности поставьте средние пальцы на внешний уголок глаз, а затем широко откройте их и быстро поморгайте в течение 30 секунд. Это хорошее решение, если нужно быстро убрать отек под глазами, улучшить кровообращение и убрать «гусиные лапки». Расслабьте глаза и повторите еще несколько раз.

Второе упражнение — приложите подушечки пальцев к внешним уголкам и слегка растяните кожу к вискам, но не переусердствуйте. В таком положении сильно зажмурьтесь на пару секунд, а затем расслабьтесь. Повторите 8−10 раз. Это упражнение помогает укрепить круговые мышцы глаз, «пробудить» глаза после сна или снять напряжение после длинного рабочего дня.

Фейсбилдинг для четкого овала: укрепляем контур лица

Девушка с четким овалом лица смотрится в зеркало
Фейсбилдинг помогает укрепить овал лица.Источник: Freepik.com

Второй подбородок и «поплывший» овал лица — частые последствия возрастных изменений. С помощью простого упражнения можно укрепить мыщцы нижней трети лица, избавиться от дряблости и вернуть четкие линии.

Запрокиньте голову назад и посмотрите в потолок. Далее вытяните губы вперед, будто хотите кого-то поцеловать. Задержитесь в этом положении на 10 секунд, а затем опустите голову в обычное положение. Сделайте еще 7−10 подходов. Это упражнение нужно выполнять медленно и плавно — не запрокидывайте голову резко, это может привести к резким скачкам давления и головокружению.

При правильной технике упражнение поможет укрепить мышцы шеи и подбородка, убрать дряблость в этой области и сделать овал лица более выразительным.

Как делать фейсбилдинг правильно и безопасно

Девушка делает фейсбилдинг
Для контроля движений лучше встать перед зеркалом.Источник: https://ru.freepik.com

В фейсбилдинге есть ряд правил, которых стоит придерживаться независимо от того, с какой зоной лица вы работаете.

Первое — это регулярность. Недостаточно один раз сделать упражнение и потом забыть про него на месяц. Для желаемого результата выделяйте по 10−15 минут если не каждый день, то хотя бы 3−4 раза в неделю. Если на лице есть болезненные воспаления, то тренировки лучше отложить — к ним можно вернуться позже, когда кожа заживет и восстановится.

Второе — не стоит делать гимнастику с макияжем, сначала смойте косметику, очистите лицо и нанесите крем. Он позволит рукам плавно «скользить» по коже вместо того, чтобы ее растягивать. Перед выполнением упражнений не забывайте размять шею — это улучшит лимфоток и усилит эффект от гимнастики.

Третье — выполнять упражнения лучше перед зеркалом. Так вы сможете контролировать степень нажима и следить за тем, чтобы не перегрузить мышцы лица. Также внимательно изучите технику выполнения.

Если не хотите колоть филлеры или ходить к косметологу, фейсбилдинг станет отличной домашней альтернативой. Делайте упражнения минимум по 10 минут каждый день, и уже через пару недель отражение в зеркале вас порадует. Главное — выполнять гимнастику бережно, следуя правилам и не сильно давя на кожу. Приложите немного терпения и регулярности — и положительный эффект не заставит себя ждать.