Дофаминовые прыжки: новый способ включить тело и мозг за 2 минуты

Дофаминовые прыжки — это мини-тренировка, где на первом месте не калории, а удовольствие. Они помогают пробудить тело, активировать дыхание и почувствовать себя живым — даже если у вас был тяжелый день или тревожное утро. Неважно, как вы выглядите со стороны. Важно, как вы чувствуете себя внутри. Прыгать, улыбаясь, под любимую песню — это уже полноценная забота о себе. А значит, и шаг к устойчивости, и способ дать себе немного радости без условий.