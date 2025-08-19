Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
15:00
Иртыш
:
Темп
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.00
П2
8.25
Футбол. Кубок России
16:00
Салют Белгород
:
Рязань
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.80
П2
3.54
Футбол. Кубок России
17:00
Калуга
:
Амкал
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
17:00
Кубань Холдинг
:
Нарт Ч
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.87
П2
4.59
Футбол. Кубок России
18:30
Кубань
:
ПСК
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.96
П2
6.37
Футбол. Кубок России
19:15
Спартак Тм
:
Металлург Лп
Все коэффициенты
П1
2.97
X
3.41
П2
2.33
Футбол. Кубок России
19:15
Динамо Ст
:
Ангушт
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.27
П2
11.50
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.31
П2
14.00
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Бетис
1
П1
X
П2

Роналду против Бензема, Кубок России и микст на US Open: что посмотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях вторника, 19 августа, которые стоит посмотреть.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Футбол. Кубок России. 1/128 финала. «Калуга» — «Амкал»

16:55. Где смотреть: «Матч ТВ».

«Калуга» примет на домашнем поле медиакоманду «Амкал» в матче 1/128 финала Кубка России.

В текущем сезоне «Калуга» возглавляет серебряный дивизион Второй лиги с 10 очками. Команда в первых пяти встречах сезона одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. В Кубке России «Калуга» не может похвастаться большими успехами: третий раунд — наивысшее достижение клуба за последние годы.

«Амкал» в 1/256 финала турнира выбил из розыгрыша «Квант» (3:1). В команде выступают не только футболисты, но и блогеры, музыканты и бывшие профессиональные спортсмены. Один из голов «Кванту» забил стример Александр Парадеев, известный как Парадеевич. На этот раз за «Амкал» сыграет экс-игрок НБА ростом 226 см Павел Подкользин. Сумеет ли медиакоманда вновь обыграть профессиональный клуб? Ответ узнаем уже сегодня.

Футбол. ½ финала Суперкубка Саудовской Аравии. «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»

15:00. Где смотреть: Окко Спорт.

«Аль-Наср» и «Аль-Иттихад» сыграют в ½ финала Суперкубка Саудовской Аравии на стадионе в Гонконге.

В минувшем сезоне «Аль-Наср» с Криштиану Роналду в составе занял лишь третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, уступив победителю «Аль-Иттихаду» 13 очков. Также в Лиге чемпионов АФК желто-синие дошли до полуфинала, где проиграли «Кавасаки» (0:2). К старту нового сезона клуб возглавил Жорже Жезус, а состав пополнили несколько звездных новичков.

Кроме победы в чемпионате Саудовской Аравии в минувшем сезоне «Аль-Иттихад» завоевал Кубок Короля, обыграв в финальном противостоянии «Аль-Кадисию» (3:1). В межсезонье клуб обошелся без громких подписаний, а возглавляет команду из Джидды по-прежнему француз Лоран Блан.

В последних двух очных встречах «Аль-Иттихад» был сильнее «Аль-Насра» с общим счетом 5:3. Криштиану Роналду и его партнеры попробуют начать сезон с победы и пробиться в финал Суперкубка страны.

Теннис. US Open. Микст. 1-й круг. Мирра Андреева/ Даниил Медведев (Россия) — Ольга Данилович/ Новак Джокович (Сербия)

00:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

За неделю до старта последнего в сезоне турнира «Большого шлема» Открытого чемпионата США организаторы решили устроить микст-турнир. Соревнования привлекли внимание громкими вывесками и участием топовых теннисистов, которые обычно выступают в одиночном или парном разрядах.

Российский дуэт Мирра Андреева и Даниил Медведев, которые уже играли микст на Олимпийских играх в Париже, в матче первого круга встретятся с сербской парой Ольга Данилович/ Новак Джокович.

Ранее Андреева была вынуждена сняться с турнира категории WTA 1000 в Цинциннати из-за травмы лодыжки, которую получила на соревнованиях в Торонто. Медведев в Цинциннати вылетел во втором круге, уступив австралийцу Адаму Уолтону.

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович последний раз выходил на корт в полуфинале Уимблдона, в котором проиграл Яннику Синнеру. 41-я ракетка мира Ольга Данилович выступала в Цинциннати, где вылетела во втором раунде. Какая пара сможет пройти дальше и побороться за титул? Ответ получим совсем скоро.


Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше