Роналду против Бензема, Кубок России и микст на US Open: что посмотреть сегодня

«Амкал» в 1/256 финала турнира выбил из розыгрыша «Квант» (3:1). В команде выступают не только футболисты, но и блогеры, музыканты и бывшие профессиональные спортсмены. Один из голов «Кванту» забил стример Александр Парадеев, известный как Парадеевич. На этот раз за «Амкал» сыграет экс-игрок НБА ростом 226 см Павел Подкользин. Сумеет ли медиакоманда вновь обыграть профессиональный клуб? Ответ узнаем уже сегодня.