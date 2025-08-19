Роналду против Бензема, Кубок России и микст на US Open: что посмотреть сегодня

Футбол. Кубок России. 1/128 финала. «Калуга» — «Амкал»
16:55. Где смотреть: «Матч ТВ».
«Калуга» примет на домашнем поле медиакоманду «Амкал» в матче 1/128 финала Кубка России.
В текущем сезоне «Калуга» возглавляет серебряный дивизион Второй лиги с 10 очками. Команда в первых пяти встречах сезона одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. В Кубке России «Калуга» не может похвастаться большими успехами: третий раунд — наивысшее достижение клуба за последние годы.
«Амкал» в 1/256 финала турнира выбил из розыгрыша «Квант» (3:1). В команде выступают не только футболисты, но и блогеры, музыканты и бывшие профессиональные спортсмены. Один из голов «Кванту» забил стример Александр Парадеев, известный как Парадеевич. На этот раз за «Амкал» сыграет экс-игрок НБА ростом 226 см Павел Подкользин. Сумеет ли медиакоманда вновь обыграть профессиональный клуб? Ответ узнаем уже сегодня.
Футбол. ½ финала Суперкубка Саудовской Аравии. «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»
15:00. Где смотреть: Окко Спорт.
«Аль-Наср» и «Аль-Иттихад» сыграют в ½ финала Суперкубка Саудовской Аравии на стадионе в Гонконге.
В минувшем сезоне «Аль-Наср» с Криштиану Роналду в составе занял лишь третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, уступив победителю «Аль-Иттихаду» 13 очков. Также в Лиге чемпионов АФК желто-синие дошли до полуфинала, где проиграли «Кавасаки» (0:2). К старту нового сезона клуб возглавил Жорже Жезус, а состав пополнили несколько звездных новичков.
Кроме победы в чемпионате Саудовской Аравии в минувшем сезоне «Аль-Иттихад» завоевал Кубок Короля, обыграв в финальном противостоянии «Аль-Кадисию» (3:1). В межсезонье клуб обошелся без громких подписаний, а возглавляет команду из Джидды по-прежнему француз Лоран Блан.
В последних двух очных встречах «Аль-Иттихад» был сильнее «Аль-Насра» с общим счетом 5:3. Криштиану Роналду и его партнеры попробуют начать сезон с победы и пробиться в финал Суперкубка страны.
Теннис. US Open. Микст. 1-й круг. Мирра Андреева/ Даниил Медведев (Россия) — Ольга Данилович/ Новак Джокович (Сербия)
00:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
За неделю до старта последнего в сезоне турнира «Большого шлема» Открытого чемпионата США организаторы решили устроить микст-турнир. Соревнования привлекли внимание громкими вывесками и участием топовых теннисистов, которые обычно выступают в одиночном или парном разрядах.
Российский дуэт Мирра Андреева и Даниил Медведев, которые уже играли микст на Олимпийских играх в Париже, в матче первого круга встретятся с сербской парой Ольга Данилович/ Новак Джокович.
Ранее Андреева была вынуждена сняться с турнира категории WTA 1000 в Цинциннати из-за травмы лодыжки, которую получила на соревнованиях в Торонто. Медведев в Цинциннати вылетел во втором круге, уступив австралийцу Адаму Уолтону.
24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович последний раз выходил на корт в полуфинале Уимблдона, в котором проиграл Яннику Синнеру. 41-я ракетка мира Ольга Данилович выступала в Цинциннати, где вылетела во втором раунде. Какая пара сможет пройти дальше и побороться за титул? Ответ получим совсем скоро.