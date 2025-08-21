Три человека погибли во время беспорядков на матче в Аргентине: видео

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами — на точный удар нападающего «Универсидада» Лукаса Ассади хозяева ответили голом защитника Сантьяго Монтиэля.
Во время перерыва атмосфера на стадионе резко накалилась. Около 100 фанатов «Индепендьенте» ворвались в гостевой сектор, а в ответ чилийские фанаты начали забрасывать их сиденьями, бутылками, петардами и обломками плитки. В результате на трибунах вспыхнула массовая драка, которая переросла в охоту на болельщиков «Универсидада» по всему стадиону.
На одном из видео, распространившихся в социальных сетях, видно, как двое аргентинских фанатов избивают 14-летнего болельщика «Универсидада» металлическими прутьями.
Полиция попыталась взять ситуацию под контроль, но ощутимого эффекта их действия не принесли. Главный арбитр встречи Густаво Техера на 62-й минуте принял решение остановить матч и увести команды в подтрибунное помещение.
В результате беспорядков погибло три человека, еще около десяти болельщиков были доставлены в больницу. Один из чилийских фанатов находится в тяжелом состоянии — в попытке убежать от агрессивно настроеных фанатов «Индепендьенте» он сорвался с трибуны с большой высоты. После матча полиция задержала более 300 болельщиков «Универсидад де Чили».
В ближайшее время Дисциплинарный комитет КОНМЕБОЛ вынесет решение по результатам инцидентов, произошедших на матче, и определит дисциплианрные санкции для клубов. На момент остановки матча «Универсидад де Чили» лидировал по сумме двух матчей в противостоянии с «Индепендьенте» (2:1).