Три человека погибли во время беспорядков на матче в Аргентине: видео

Во время перерыва атмосфера на стадионе резко накалилась. Около 100 фанатов «Индепендьенте» ворвались в гостевой сектор, а в ответ чилийские фанаты начали забрасывать их сиденьями, бутылками, петардами и обломками плитки. В результате на трибунах вспыхнула массовая драка, которая переросла в охоту на болельщиков «Универсидада» по всему стадиону.