6-й тур РПЛ, матч «ПСЖ» и Шнайдер в ½ финала Монтеррея: что посмотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях пятницы, 22 августа, которые стоит посмотреть.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Футбол. Лига 1. 2-й тур. «ПСЖ» — «Анже»

21:45. Где смотреть: Оkkо Спорт.

Футбол
Франция 2025/2026
2-й тур, 22.08.2025, 21:45
ПСЖ
-
Анже
-

Действующий чемпион Франции и Лиги чемпионов «ПСЖ» во 2-м туре Лиги 1 примет «Анже». Команда Луиса Энрике уверенно стартовала в новом сезоне, обыграв в матче 1-го тура «Нант» со счетом 1:0. Напомним, что за парижан выступает российский вратарь Матвей Сафонов, который выполняет роль второго голкипера после новичка Люка Шевалье. 23-летний Шевалье сменил в воротах Джанлуиджи Доннарумму, который не смог договорится с «ПСЖ» о новом контракте и покинул команду.

«Анже» в минувшем сезоне занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата страны постоянно борясь за сохранение прописки в высшем дивизионе Франции. В матче 1-го тура Лиги 1 «Анже» добыл победу, обыграв дебютанта «Париж» с минимальным счетом 1:0. Во втором туре команде предстоит серьезное испытание. Сможет ли «Анже» навязать борьбу «ПСЖ»? Узнаем ответ уже скоро.

Футбол. 6-й тур РПЛ. «Оренбург» — «Ахмат»

17:55. Где смотреть: «Матч ТВ».

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 6, 22.08.2025, 18:00
Оренбург
-
Ахмат
-

Очередной тур нового сезона чемпионата России начнется матчем между «Оренбургом» и «Ахматом».

«Ахмат» под руководством Станислава Черчесова уже обыграл «Зенит» в матче 4-го тура РПЛ со счетом 1:0 и был сильнее самарских «Крыльев Советов» (3:1). Команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице с 6 очками.

«Оренбург» в первых 5 турах РПЛ одержал одну победу, два раза сыграл вничью и потерпел два поражения. Подопечные Владимира Слишковича занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками. В этом сезоне команды уже играли в Кубке России. Тогда «Оренбург» обыграл грозненский клуб со счетом 2:1. «Ахмат» попытается забрать очки на выезде и продлить победную серию.

Теннис. Женщины. Монтеррей. ½ финала. Диана Шнайдер (Россия, 22) — Алисия Паркс (США, 71)

02:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

22-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер поборется за выход в финал турнира категории WTA 500 в Монтеррее с представительницей США Алисией Паркс.

Накануне Шнайдер в тяжелейшем трехчасовом матче обыграла Элизе Мертенс из Бельгии 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4). Алисия Паркс во втором круге сотворила сенсацию, выбив с турнира первую сеяную американку Эмму Наварро 4:6, 6:3, 6:2.

Счет личных встреч между теннисистками 2−1 в пользу Шнайдер. В этом сезоне девушки играли дважды. На турнире в Дохе победу одержала Пракс. В Индиан-Уэллсе сильнее была россиянка.

На турнире в Монтеррее может случиться российский финал. В другом матче ½ финала сыграет 14-я ракетка мира Екатерина Александрова и представительница Чехии Мари Боузкова. Теннисистки выйдут на корт сразу после встречи Шнайдер и Паркс.


