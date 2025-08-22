6-й тур РПЛ, матч «ПСЖ» и Шнайдер в ½ финала Монтеррея: что посмотреть сегодня

Футбол. Лига 1. 2-й тур. «ПСЖ» — «Анже»
21:45. Где смотреть: Оkkо Спорт.
Действующий чемпион Франции и Лиги чемпионов «ПСЖ» во 2-м туре Лиги 1 примет «Анже». Команда Луиса Энрике уверенно стартовала в новом сезоне, обыграв в матче 1-го тура «Нант» со счетом 1:0. Напомним, что за парижан выступает российский вратарь Матвей Сафонов, который выполняет роль второго голкипера после новичка Люка Шевалье. 23-летний Шевалье сменил в воротах Джанлуиджи Доннарумму, который не смог договорится с «ПСЖ» о новом контракте и покинул команду.
«Анже» в минувшем сезоне занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата страны постоянно борясь за сохранение прописки в высшем дивизионе Франции. В матче 1-го тура Лиги 1 «Анже» добыл победу, обыграв дебютанта «Париж» с минимальным счетом 1:0. Во втором туре команде предстоит серьезное испытание. Сможет ли «Анже» навязать борьбу «ПСЖ»? Узнаем ответ уже скоро.
Футбол. 6-й тур РПЛ. «Оренбург» — «Ахмат»
17:55. Где смотреть: «Матч ТВ».
Очередной тур нового сезона чемпионата России начнется матчем между «Оренбургом» и «Ахматом».
«Ахмат» под руководством Станислава Черчесова уже обыграл «Зенит» в матче 4-го тура РПЛ со счетом 1:0 и был сильнее самарских «Крыльев Советов» (3:1). Команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице с 6 очками.
«Оренбург» в первых 5 турах РПЛ одержал одну победу, два раза сыграл вничью и потерпел два поражения. Подопечные Владимира Слишковича занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками. В этом сезоне команды уже играли в Кубке России. Тогда «Оренбург» обыграл грозненский клуб со счетом 2:1. «Ахмат» попытается забрать очки на выезде и продлить победную серию.
Теннис. Женщины. Монтеррей. ½ финала. Диана Шнайдер (Россия, 22) — Алисия Паркс (США, 71)
02:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
22-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер поборется за выход в финал турнира категории WTA 500 в Монтеррее с представительницей США Алисией Паркс.
Накануне Шнайдер в тяжелейшем трехчасовом матче обыграла Элизе Мертенс из Бельгии 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4). Алисия Паркс во втором круге сотворила сенсацию, выбив с турнира первую сеяную американку Эмму Наварро 4:6, 6:3, 6:2.
Счет личных встреч между теннисистками 2−1 в пользу Шнайдер. В этом сезоне девушки играли дважды. На турнире в Дохе победу одержала Пракс. В Индиан-Уэллсе сильнее была россиянка.
На турнире в Монтеррее может случиться российский финал. В другом матче ½ финала сыграет 14-я ракетка мира Екатерина Александрова и представительница Чехии Мари Боузкова. Теннисистки выйдут на корт сразу после встречи Шнайдер и Паркс.