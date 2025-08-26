Российский футболист забил гол, который приснился комментатору

История удивительна тем, что как опорный полузащитник Башкиров нечасто забивает. Это его первый гол в новой команде, а в последний раз он забивал за другой финский клуб, ВПС, 11 месяцев назад. В составе ВПС в сезоне-2023 (финский чемпионат проводится по схеме «весна-осень») Башкиров был признан лучшим полузащитником чемпионата, а его команда тогда заняла третье место и квалифицировалась в еврокубки.