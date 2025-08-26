Российский футболист забил гол, который приснился комментатору

Сменивший множество клубов 34-летний Башкиров, начинавший карьеру в «Зените», в настоящее время играет в чемпионате Финляндии за «Гнистан». С Дмитрием Шнякиным они поддерживают общение в соцсетях.
Шнякин рассказал, что ему приснился сон, как Башкиров забивает гол. Он написал об этом футболисту за несколько часов до очередного матча и попросил отпраздновать в стиле легендарного итальянского нападающего Винченцо Монтеллы. Экс-футболист «Ромы» и сборной Италии, имевший прозвище L'Aeroplanino («маленький аэроплан»), каждое взятие ворот отмечал пробежкой с вытянутыми в сторону руками.
В матче 21-го тура чемпионата Финляндии, клуб «Гнистан» со счетом 3:2 переиграл «Оулу», и Башкиров действительно забил, после чего выполнил просьбу Шнякина.
История удивительна тем, что как опорный полузащитник Башкиров нечасто забивает. Это его первый гол в новой команде, а в последний раз он забивал за другой финский клуб, ВПС, 11 месяцев назад. В составе ВПС в сезоне-2023 (финский чемпионат проводится по схеме «весна-осень») Башкиров был признан лучшим полузащитником чемпионата, а его команда тогда заняла третье место и квалифицировалась в еврокубки.
Ранее Евгений Башкиров играл за «Зенит», «Томь», «Крылья Советов», «Рубин» и польский «Заглембе». По итогам 21-го тура «Гнистан» набрал 28 очков и занимает 6-е место в чемпионате Финляндии.