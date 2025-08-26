Ричмонд
Российский футболист забил гол, который приснился комментатору

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал, как ему приснился гол его друга Евгения Башкирова, который тот затем действительно забил.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Сменивший множество клубов 34-летний Башкиров, начинавший карьеру в «Зените», в настоящее время играет в чемпионате Финляндии за «Гнистан». С Дмитрием Шнякиным они поддерживают общение в соцсетях.

Шнякин рассказал, что ему приснился сон, как Башкиров забивает гол. Он написал об этом футболисту за несколько часов до очередного матча и попросил отпраздновать в стиле легендарного итальянского нападающего Винченцо Монтеллы. Экс-футболист «Ромы» и сборной Италии, имевший прозвище L'Aeroplanino («маленький аэроплан»), каждое взятие ворот отмечал пробежкой с вытянутыми в сторону руками.

В матче 21-го тура чемпионата Финляндии, клуб «Гнистан» со счетом 3:2 переиграл «Оулу», и Башкиров действительно забил, после чего выполнил просьбу Шнякина.

История удивительна тем, что как опорный полузащитник Башкиров нечасто забивает. Это его первый гол в новой команде, а в последний раз он забивал за другой финский клуб, ВПС, 11 месяцев назад. В составе ВПС в сезоне-2023 (финский чемпионат проводится по схеме «весна-осень») Башкиров был признан лучшим полузащитником чемпионата, а его команда тогда заняла третье место и квалифицировалась в еврокубки.

Ранее Евгений Башкиров играл за «Зенит», «Томь», «Крылья Советов», «Рубин» и польский «Заглембе». По итогам 21-го тура «Гнистан» набрал 28 очков и занимает 6-е место в чемпионате Финляндии.