Стало известно, почему дело Смолова возбудили спустя три месяца

Уголовное дело по драке Смолова в «Кофемании» возбудили после получения справок, которые на днях получили следователи.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Роман Соколов/ТАСС

Как сообщает Telegram-канал «Mash на спорте». пострадавший Владимир Кузьминов не сразу предоставил справки о полученных в драке повреждениях. Пострадавший отдал следователям документы только недавно, поэтому уголовное дело было возбуждено только спустя три месяца после произошедшего.

10 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении футболиста Федора Смолова за потасовку в «Кофемании».

«Сотрудники полиции установили подозреваемого и провели проверку. На основании медицинской экспертизы и заявления потерпевшего дознанием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ “Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью”. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке», — сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел 28 мая. В соцсетях распространилась запись с видеокамер ресторана «Кофемания» на Большой Никитской улице в Москве, на которой видно, как Смолов после словесной перепалки ударил по лицу двух посетителей ресторана. Позже футболист записал видеообращение, в котором принес извинения.

Смолову 35 лет, летом 2025 года он покинул «Краснодар», с которым впервые в карьере стал чемпионом России. Контракт нападающего с «быками» истёк 30 июня. Ранее футболист выступал за «Динамо», «Локомотив», «Сельту», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд».