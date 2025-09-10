Стало известно, почему дело Смолова возбудили спустя три месяца

Инцидент произошел 28 мая. В соцсетях распространилась запись с видеокамер ресторана «Кофемания» на Большой Никитской улице в Москве, на которой видно, как Смолов после словесной перепалки ударил по лицу двух посетителей ресторана. Позже футболист записал видеообращение, в котором принес извинения.