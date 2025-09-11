Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
12:00
Иркутск
:
КДВ
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.17
П2
2.68
Футбол. Кубок России
19:30
Леон Сатурн
:
Broke Boys
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.00
П2
2.15
Футбол. Кубок России
завершен
Машук-КМВ
0
:
Кубань Холдинг
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:0
Текстильщик
1
:
Динамо Вг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Фанком
0
:
Химик Дз
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
1
:
Спартак Тм
0
П1
X
П2

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» сыграет в России за клуб Медиалиги

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани сыграет за «Альфа-Банку» из Медиалиги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Станислав Красильников/ТАСС

«Альфа-Банк» привозит в Россию звезду мирового футбола Нани. Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии сыграет за любительскую команду «Альфа-Банка» в Медиалиге.

Португалец должен дебютировать за «Банку» в 3-м туре Кубка Лиги против «Амкала». Матч пройдет 14 сентября в спортивном городке «Лужники». Начало — в 14:30 по московскому времени,

В мае Нани принял участия в московском гала-матче, посвященном 20-летию победы московского ЦСКА в Кубке УЕФА.

38-летний Нани выступал за «Спортинг», «МЮ», «Валенсию», «Фенербахче», «Лацио» и ряд других клубов. На его счету 112 матчей за сборную Португалии. Он завершил карьеру в декабре 2024 года.