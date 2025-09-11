Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» сыграет в России за клуб Медиалиги

«Альфа-Банк» привозит в Россию звезду мирового футбола Нани. Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии сыграет за любительскую команду «Альфа-Банка» в Медиалиге.
Португалец должен дебютировать за «Банку» в 3-м туре Кубка Лиги против «Амкала». Матч пройдет 14 сентября в спортивном городке «Лужники». Начало — в 14:30 по московскому времени,
В мае Нани принял участия в московском гала-матче, посвященном 20-летию победы московского ЦСКА в Кубке УЕФА.
38-летний Нани выступал за «Спортинг», «МЮ», «Валенсию», «Фенербахче», «Лацио» и ряд других клубов. На его счету 112 матчей за сборную Португалии. Он завершил карьеру в декабре 2024 года.