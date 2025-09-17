Ричмонд
Павел Мамаев высказался о важности книг для футболистов

Бывший игрок сборной России Павел Мамаев высказался о важности книг для футболистов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— После высказывания министра спорта Михаила Дегтярева сейчас многие обсуждают книги. Вы бы какие рекомендовали воспитанникам своей академии?

— Я очень люблю читать религиозную литературу, но тут вопрос тонкий — разные конфессии, разные взгляды у семей. Поэтому классика, я думаю, никогда не умрет. Тургенева, Достоевского можно смело рекомендовать. Тургенева я все романы прочитал, очень интересные. Но, знаете, этим должны заниматься родители. Что же касается конкретно футболистов, то верно говорят: кто-то любит читать, а другой ни одной книги не открывал, но все равно играет классно, — сказал Павел Мамаев в интервью «Спорт-Экспрессу».

В августе министр спорта РФ Михаил Дегтярев предложил создать специальный список книг для футболистов, чтобы способствовать их личностному и интеллектуальному развитию. «В целом хочется, чтобы наши футболисты, кроме игры в футбол, еще транслировали смыслы. Это честная игра, благородство, преданность, верность, разные знания. Чтобы они их транслировали, они эти мысли должны иметь.», — сказал тогда министр.

Павел Мамаев объявил о завершении карьеры в феврале 2023 года в возрасте 35 лет. В том же году он открыл футбольную академию в Дубае вместе с еще одним скандальным экс-игроком национальной команды — Федором Смоловым. Мамаев известен по выступлениям за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов». Последним клубом Мамаева были подмосковные «Химки», единственный матч за которые он сыграл в феврале 2022 года.

Всего Мамаев провел в РПЛ 307 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 34 голевые передачи. Также на его счету 15 игр за сборную России. Мамаев отыграл все три матча национальной команды на Евро-2016.