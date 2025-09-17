Павел Мамаев высказался о важности книг для футболистов

— Я очень люблю читать религиозную литературу, но тут вопрос тонкий — разные конфессии, разные взгляды у семей. Поэтому классика, я думаю, никогда не умрет. Тургенева, Достоевского можно смело рекомендовать. Тургенева я все романы прочитал, очень интересные. Но, знаете, этим должны заниматься родители. Что же касается конкретно футболистов, то верно говорят: кто-то любит читать, а другой ни одной книги не открывал, но все равно играет классно, — сказал Павел Мамаев в интервью «Спорт-Экспрессу».