Дегтярев предложил утвердить список литературы для футболистов

«В целом хочется, чтобы наши футболисты, кроме игры в футбол, еще транслировали смыслы. Это честная игра, благородство, преданность, верность, разные знания. Чтобы они их транслировали, они эти мысли должны иметь. Поэтому мы с РФС еще эту тему обсудим.



Мы скоро встретимся в большом составе в Минспорте, обсудим тему подготовки, в том числе интеллектуальной, наших футболистов — может быть, перечень книг утвердим, которые брать перед матчем, читать на сборах, еще какую-то полезную для них информацию будем давать, может быть, устраивать установочные сессии, лекции, приглашать известных ученых, писателей, деятелей культуры. Они должны расти не только на поле, тогда будет полный порядок. Так я вижу», — сказал Дегтярев.