Дегтярев предложил утвердить список литературы для футболистов

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев предложил создать специальный список книг для футболистов, чтобы способствовать их личностному и интеллектуальному развитию. Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«В целом хочется, чтобы наши футболисты, кроме игры в футбол, еще транслировали смыслы. Это честная игра, благородство, преданность, верность, разные знания. Чтобы они их транслировали, они эти мысли должны иметь. Поэтому мы с РФС еще эту тему обсудим.

Мы скоро встретимся в большом составе в Минспорте, обсудим тему подготовки, в том числе интеллектуальной, наших футболистов — может быть, перечень книг утвердим, которые брать перед матчем, читать на сборах, еще какую-то полезную для них информацию будем давать, может быть, устраивать установочные сессии, лекции, приглашать известных ученых, писателей, деятелей культуры. Они должны расти не только на поле, тогда будет полный порядок. Так я вижу», — сказал Дегтярев.

В феврале этого года 20-летний полузащитник «Локомотива» и сборной России Сергей
Пиняев в интервью медиафутболисту Эдамсу из 2DROTS признался, что за жизнь прочитал всего одну книгу — «что-то про остров» Марка Твена.

Ранее Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ, который должен сократить число иностранных игроков на поле с восьми до пяти в каждой команде.