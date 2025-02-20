Футболист сборной России Пиняев признался, что за всю жизнь прочитал только одну книгу

«Я еще ни одной страницы не прочитал, — признался Пиняев. — Я вообще не любитель книг. Это у меня в последнее время девушка, Наташа, подсела. И начинает меня тоже пытаться подсаживать. Купила, говорит, тебе книгу, давай попробуешь почитать. Я единственное, что прочитал в своей жизни, это был Марк Твен, про остров что-то было, не суть. У меня девушка начала пытаться читать Достоевского. Говорит, очень тяжело. Даже батя, 40 с лишним лет, недавно подсел на книги. Начал читать Достоевского. Говорит, супертяжело. Такой прям тяжелый люкс, до него нужно дойти. Сейчас надеюсь, где-нибудь в самолете или перед тихим часом почитаю чуть-чуть».