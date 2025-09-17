Жестокость, что вселяет страх: 3 спортсмена, которых боятся даже соперники

Его характер особенно проявился в конфликте с тренером Эрик тен Хагом в 2022 году: Роналду отказался выходить на замену в конце матча и покинул стадион до финального свистка. По сообщениям британских СМИ, он считал, что его роль в команде искусственно занижают, и хотел показать, что не согласен быть «игроком на последних минутах». Позже он прямо заявил в интервью, что не видит смысла выходить на поле ради символических минут, если способен играть весь матч. Этот демарш стал кульминацией напряженных отношений с тренером Эрик тен Хагом и в итоге привел к расторжению контракта.