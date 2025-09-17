Ричмонд
Англичане предложили переименовать приз имени Льва Яшина

Делегация Англии предложила переименовать приз лучшему вратарю года от France Football, названный в честь Льва Яшина. Об этом сообщает Sport24.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, представители английской делегации в кулуарах исполкома УЕФА, который прошел на прошлой неделе в Тиране, подняли вопрос о переименовании награды. В качестве альтернативы Яшину были предложены английский вратарь Гордон Бэнкс и итальянский голкипер Дино Дзофф. Данная идея не вышла за пределы кулуаров исполкома, хотя и нашла некоторую поддержку среди делегаций других стран.

Трофей Яшина (Yashin Trophy) был учрежден в 2019 году. Церемония награждения проходит одновременно с церемонией вручения «Золотого мяча». Обладателями награды становились бразилец Алиссон (2019), итальянец Джанлуиджи Доннарумма (2021), бельгиец Тибо Куртуа (2022) и аргентинец Эмилиано Мартинес (2023, 2024).

Награда названа в честь бывшего вратаря сборной СССР Льва Яшина — единственного голкипера в истории мирового футбола, удостоенного «Золотого мяча». Он получил эту награду в 1963 году, опередив в голосовании итальянского полузащитника Джанни Риверу и английского нападающего Джимми Гривза.