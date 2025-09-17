Англичане предложили переименовать приз имени Льва Яшина

По информации источника, представители английской делегации в кулуарах исполкома УЕФА, который прошел на прошлой неделе в Тиране, подняли вопрос о переименовании награды. В качестве альтернативы Яшину были предложены английский вратарь Гордон Бэнкс и итальянский голкипер Дино Дзофф. Данная идея не вышла за пределы кулуаров исполкома, хотя и нашла некоторую поддержку среди делегаций других стран.