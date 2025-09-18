Ричмонд
CAS обязал Дани Алвеса заплатить компенсацию выгнавшему его клубу

Спортивный арбитражный суд встал на сторону клуба «Пумас».

Арина Нуриахметова
Источник: Reuters

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал футболиста Дани Алвеса выплатить своему последнему работодателю. Об этом сообщается на сайте мексиканского клуба «Пумас».

«Пумас» расторг контракт с Алвесом после того, как в 2023-м игрока задержали и обвинили в изнасиловании в ночном клубе Барселоны. В феврале 2024-го Дани дали четыре с половиной года тюрьмы, но вскоре отпустили под залог в размере €1 млн до рассмотрения апелляции, которую бразилец выиграл в марте 2025-го.

После расторжения соглашения клуб требовал с игрока компенсацию в размере $5 млн за нарушение правил поведения, которые были прописаны в соглашении: допинг-нарушения, участие в любом скандале, который станет достоянием общественности, или в преступлении.

В 2024-м ФИФА встала на сторону игрока. По решению организации, «Пумас» должен был выплатить компенсацию из-за досрочного расторжения контракта. Однако Спортивный арбитражный суд отменил это решение и подтвердил, что расторжение со стороны клуба было обоснованным. Кроме того, Алвес должен заплатить «Пумас» компенсацию, размер которой превышает сумму, назначенную ранее ФИФА. Точные цифры не сообщаются.

Напомним, Дани Алвес — один из самых титулованных футболистов в мире. На его счету 43 трофея на уровне сборной Бразилии и клубов.