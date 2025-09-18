CAS обязал Дани Алвеса заплатить компенсацию выгнавшему его клубу

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал футболиста Дани Алвеса выплатить своему последнему работодателю. Об этом сообщается на сайте мексиканского клуба «Пумас».
«Пумас» расторг контракт с Алвесом после того, как в 2023-м игрока задержали и обвинили в изнасиловании в ночном клубе Барселоны. В феврале 2024-го Дани дали четыре с половиной года тюрьмы, но вскоре отпустили под залог в размере €1 млн до рассмотрения апелляции, которую бразилец выиграл в марте 2025-го.
После расторжения соглашения клуб требовал с игрока компенсацию в размере $5 млн за нарушение правил поведения, которые были прописаны в соглашении: допинг-нарушения, участие в любом скандале, который станет достоянием общественности, или в преступлении.
В 2024-м ФИФА встала на сторону игрока. По решению организации, «Пумас» должен был выплатить компенсацию из-за досрочного расторжения контракта. Однако Спортивный арбитражный суд отменил это решение и подтвердил, что расторжение со стороны клуба было обоснованным. Кроме того, Алвес должен заплатить «Пумас» компенсацию, размер которой превышает сумму, назначенную ранее ФИФА. Точные цифры не сообщаются.
Напомним, Дани Алвес — один из самых титулованных футболистов в мире. На его счету 43 трофея на уровне сборной Бразилии и клубов.