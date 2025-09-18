CAS обязал Дани Алвеса заплатить компенсацию выгнавшему его клубу

«Пумас» расторг контракт с Алвесом после того, как в 2023-м игрока задержали и обвинили в изнасиловании в ночном клубе Барселоны. В феврале 2024-го Дани дали четыре с половиной года тюрьмы, но вскоре отпустили под залог в размере €1 млн до рассмотрения апелляции, которую бразилец выиграл в марте 2025-го.