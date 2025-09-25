Ричмонд
3 великих спортсмена, которые сделали ночные тренировки своим оружием

Они приходили в зал ночью или вставали до рассвета, чтобы быть на шаг впереди соперников. Это стоило им сна, но помогло стать самыми успешными спортсменами.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Майкл Джордан с мячом
Чтобы стать лучше соперников, некоторые спортсмены выбрали ночные тренировкиИсточник: Соцсети

В спорте дисциплина часто решает больше, чем талант. Одни ограничиваются стандартным графиком, а другие делают тренировку образом жизни и подстраивают под нее все — даже сон. Ночные занятия, пробежки в 4 утра и работа после матчей стали не просто привычкой, а частью их легенды. Такие истории показывают, что успех редко связан со случайностью — за ним стоит готовность работать тогда, когда остальные отдыхают.

Криштиану Роналду — тренировки после матчей

Криштиану Роналду
Криштиану РоналдуИсточник: Соцсети

Роналду известен своей одержимостью дисциплиной: даже после поздних матчей, которые заканчиваются ближе к полуночи, он часто идет в зал. Обычно это короткая сессия около 30 минут — легкое кардио, растяжка и работа на пресс. Для него важно «разогнать» адреналин, иначе сон дается тяжело.

Журналисты отмечали, что такие тренировки у него случаются регулярно, особенно в периоды плотного сезона. После занятий он принимает ледяную ванну, затем теплый душ и ложится спать примерно к 2−3 часам ночи. Чтобы высыпаться, он практикует полифазный сон: не один длинный блок, а несколько коротких по 90 минут в течение суток.

Этот режим позволяет Роналду поддерживать высокую интенсивность тренировок и быстрее восстанавливаться после игр. Его пример показывает, что ночные тренировки для него — не экзотика, а часть тщательно выстроенной системы.

Майкл Джордан — легендарные ночные сессии

Майкл Джордан
Майкл ДжорданИсточник: Соцсети

В эпоху расцвета НБА Джордан прославился не только игровыми рекордами, но и своим фанатичным трудолюбием. Одной из его привычек были ночные тренировки: после матчей он оставался в зале и часами отрабатывал броски. Товарищи по команде рассказывали, что Джордан мог ставить себе цель — например, забросить сто трехочковых подряд — и не уходил, пока не выполнял ее, даже если на улице уже рассвет.

Эти ночные тренировки были не прихотью, а осознанной частью подготовки. Джордан считал, что именно в тишине зала он может сосредоточиться и довести технику до автоматизма. Тренеры отмечали, что такие дополнительные часы сделали его бросок стабильным и позволяли сохранять хладнокровие даже в решающие моменты игр.

С годами эта трудовая этика превратила его в легенду: история о «ночных тренировках Джордана» стала символом его перфекционизма. И именно она помогла ему стать не просто игроком, а иконой баскетбола, чья работоспособность поражает до сих пор.

Майк Тайсон — пробежки в 4 утра

Майк Тайсон
Майк ТайсонИсточник: Соцсети

В отличие от коллег, Тайсон делал ставку не на зал по ночам, а на пробуждение до рассвета. Его стандартный режим в юности выглядел так: подъем в 4 утра, пробежка на несколько километров, затем завтрак и дневные тренировки с тренером Касом Д’Амато. Сам Тайсон объяснял это просто: «Когда соперники еще спят, я уже работаю. Значит, у меня есть преимущество».

Эти пробежки стали частью его психологической игры. Тайсон тренировал не только тело, но и голову — ранний подъем формировал ощущение контроля и дисциплины. Журналисты и спарринг-партнеры отмечали, что он возвращался с утренних кроссов с улыбкой, будто это был источник силы, а не пытка.

Режим с ранним подъемом помог Тайсону создать образ непобедимого и вселяющего страх чемпиона, который работает вдвое больше остальных. И хотя с годами его жизнь сильно изменилась, привычка вставать рано и уделять время спорту у Тайсона осталась.