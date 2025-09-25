3 великих спортсмена, которые сделали ночные тренировки своим оружием

В отличие от коллег, Тайсон делал ставку не на зал по ночам, а на пробуждение до рассвета. Его стандартный режим в юности выглядел так: подъем в 4 утра, пробежка на несколько километров, затем завтрак и дневные тренировки с тренером Касом Д’Амато. Сам Тайсон объяснял это просто: «Когда соперники еще спят, я уже работаю. Значит, у меня есть преимущество».