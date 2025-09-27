10-й тур РПЛ, вечерние матчи КХЛ, россияне в Пекине: что посмотреть сегодня

Наиболее интересным матчем, на мой взгляд, станет противостояние между «Торпедо» и «Нефтехимиком». Обе команды успешно выступают в КХЛ. Нижегородцы выдали пока свой лучший старт в истории, но после шести успешных матчей у них начался «спад». А «Нефтехимик» «прогорел» на старте, но после этого выиграл в 5 из 6 матчей. Нижнекамцы, считавшиеся командой со средним потенциалом, рвут и мечут. Встреча получится напряженной — «Нефтехимик» не захочет упускать свой «прайм», а «Торпедо» будет стараться реализовать моменты, чтобы свой «прайм» вернуть. Вполне возможно, что встреча перетечет в дополнительное время.