10-й тур РПЛ, вечерние матчи КХЛ, россияне в Пекине: что посмотреть сегодня

Российская Премьер-лига. 10 тур
Где смотреть: Окко, Матч ТВ.
Вечером 27 сентября в РПЛ состоятся 2 матча:
«Ростов» — «Краснодар» в 19:00 мск.
«Зенит» — «Оренбург» в 19:30 мск.
Наиболее интересным, по мнению спортивных СМИ и букмекеров, будет матч «Зенита» и «Оренбурга».
Несмотря на то, что в этом противостоянии есть явный фаворит — петербуржцы, «Оренбургу» совсем нежелательно терять очки. Команда уже находится в стыковой зоне. За 9 туров у футболистов получилось выиграть только однажды в матче с «Акроном». Только в случае победы «Оренбург» выберется из красной зоны таблицы.
Однако «Зенит» вряд ли намерен ослабить хватку в попытке вернуть чемпионство. Сейчас клуб на пятом месте, а победа поможет перепрыгнуть сразу в топ-3, на вторую строчку.
«Оренбург» может выстроить оборонительную тактику таким образом, чтобы «ловить» «Зенит» на контратаках, когда команда будет ошибаться. Обеим командам нужен положительный исход, так что встреча должна получиться напряженной.
Матчи КХЛ.
Где смотреть: Кинопоиск, КХЛ ТВ, Матч ТВ.
27 сентября вечером состоятся два матча Континентальной хоккейной лиги. Расписание выглядит так:
«Торпедо» — «Нефтехимик» в 17:00 мск.
«Сочи» — СКА в 17:00 мск.
Наиболее интересным матчем, на мой взгляд, станет противостояние между «Торпедо» и «Нефтехимиком». Обе команды успешно выступают в КХЛ. Нижегородцы выдали пока свой лучший старт в истории, но после шести успешных матчей у них начался «спад». А «Нефтехимик» «прогорел» на старте, но после этого выиграл в 5 из 6 матчей. Нижнекамцы, считавшиеся командой со средним потенциалом, рвут и мечут. Встреча получится напряженной — «Нефтехимик» не захочет упускать свой «прайм», а «Торпедо» будет стараться реализовать моменты, чтобы свой «прайм» вернуть. Вполне возможно, что встреча перетечет в дополнительное время.
«Тысячники» в Пекине. Интересные встречи
Где смотреть: Кинопоиск.
Следующие матчи россиян во втором круге на «мастерсах» в Пекине состоятся рано утром 28 сентября.
Даниил Медведев — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) в 09:30 мск.
Вероника Кудерметова —Мари Боузкова (Чехия) в 08:30 мск.
Большинство россиян покинули турнир уже в первом круге. Самые стойкие прошли до следующего раунда. Особенно интересно, на мой взгляд, наблюдать за матчем Даниила Медведева. В прошлом поединке он уже преодолел Кэмерона Норри, становившегося причиной для вылета россиянина несколько раз. Теперь ему нужно продолжить успешное выступление, ведь в текущем сезоне Даниил не добрался ни до одного финала и опустился ниже топ-10 в мировом рейтинге.