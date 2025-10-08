Дегтярев объяснил цель ужесточения лимита на легионеров

На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных игроков из других стран. При этом Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, не считаются за страны, чьи игроки легионеры. С 2028 планируется ввести лимит до 10 в заявке и до 5 на поле.