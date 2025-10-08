Дегтярев объяснил цель ужесточения лимита на легионеров

Министр спорта России Михаил Дегтярев во время встречи с руководством Российской ассоциации спортивных комментаторов объяснил, почему был введен лимит на легионеров.
Главной повесткой встречи стали вопросы развития детско-юношеского футбола, воспитания игроков для сборной России.
"Годами звучит тезис — сначала развить академии, потом менять правила. Но без регулирующего участия государства клубы и частные школы сами к этому не придут. Сейчас мы на той стадии, когда хотим услышать аргументы сторон и запустить процесс изменений.
Если ограничений не будет, вопросами детско-юношеского футбола никто не займется. Наша задача — запустить движение, а дальше решения должны принимать отраслевые сообщества", — приводит слова Дегтярева сайт РАСК.
Напомним, ранее Дегтярев признавался, что ограничение лимита легионеров на Кубке России — это интересная идея, которая должна быть проработана. Кто стал автором идеи не сообщается.
На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных игроков из других стран. При этом Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, не считаются за страны, чьи игроки легионеры. С 2028 планируется ввести лимит до 10 в заявке и до 5 на поле.