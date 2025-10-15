Кокорин назвал Смолова «чайником» за драку в той же «Кофемании»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов говорил, что никогда бы не попал в такую историю, как Александр Кокорин и Павел Мамаев с дракой в «Кофемании» в 2018 году. Об этом рассказал Кокорин.
«Знаю, что он — “чайник”. Говорил, что не попадется, что, будь он тогда с нами, ничего бы не случилось. А в той же “Кофемании” с кем-то подраться — это нужно было умудриться», — цитирует Кокорина «Спорт-Экспресс».
10 сентября стало известно о том, что в отношении Смолова завели уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (предусматривает до трех лет лишения свободы) из-за драки в «Кофемании», которая произошла в конце мая. На появившихся в соцсетях видео с камер наблюдения кафе было видно, как Смолов подошел к двум сидевшим за столом посетителям и после словесной перепалки ударил их по лицу и отошел.
В октябре 2018 года в этом же заведении устроили драку Кокорин и находившийся с ним другой футболист — Павел Мамаев. Тогда от их действий пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин. Впоследствии игроки были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.